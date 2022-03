Wyoming da positivo en coronavirus y Dani Mateo se pone al frente de ‘El Intermedio’

La pandemia del coronavirus todavía no ha acabado, y de vez en cuando nos encontramos con cambios de presentadores en televisión de lo más inesperados. Eso mismo ha sucedido este mismo lunes en El Intermedio, donde el Gran Wyoming ha sido baja tras dar positivo y ha tenido que dejar el programa estrella de la noche de laSexta en manos de Dani Mateo.

En ese sentido, Mateo dijo en su presentación que estaba “un poco nervioso, pero a la vez tranquilo”. “Wyoming lo coge ahora. Lo deja todo para el último momento, es vago hasta para ponerse enfermo”, bromeaba, pues hasta ahora nunca el presentador titular se había ausentado por covid.

Al igual que sucede en otros programas como El Hormiguero cuando Pablo Motos fue positivo, Wyoming entró a través de una videollamada para que los espectadores le pudiesen ver. “Se está mejor en casa que en el plató, pero estoy bien”, decía. “No sé cómo me he contagiado, creo que ha sido por el móvil”, continuaba diciendo. En su despedida, José Miguel Monzón, nombre real de Wyoming, decía que se tenía que ir para hacerse una PCR, mientras se metía el dedo en la nariz.

De esta forma, Dani Mateo se convertía en una persona que multiplicaba su peso en la parrilla de laSexta, y aprovechó para hacer un poco de humor al respecto: “Estoy muy contento porque estoy cumpliendo el sueño de cualquier cómico: He presentado el programa de la hora de comer, Zapeando, y el de la hora de cenar, El intermedio”. Luego añadía. “Ya es oficial, me he convertido en el 'presentador gluten': Estoy en todas las comidas y a más de uno le doy dolor de estómago. Así es mi vida, nadie dijo que ser cómico iba a ser fácil”.

Aprovechando la actualidad, Dani Mateo comentaba que todo “podría ser peor, podría tener a Will Smith entre el público...”. Ya dejando las bromas a un lado se fue hasta la mesa principal para hablar con Sandra Sabatés, quien le decía que le había visto “estupendo”.

Recordemos que Wyoming siempre se mostró muy cuidadoso con la pandemia. En marzo de 2020, cuando el mundo dejó de existir tal y como lo conocíamos, El Intermedio dejó de hacerse desde plató, y los presentadores y colaboradores conectaban desde su casa. En mayo de 2020 los colaboradores regresaron entonces a plató, pero Wyoming siguió conectando desde su hogar y bromeó que “bajo ese aspecto de veinteañero seductor se esconde un hombre de casi 65 años”, por lo que se consideraba del grupo de riesgo.

