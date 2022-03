ATRESplayer PREMIUM seguirá apostando por el drag y prepara el nuevo formato ‘Reinas al rescate’

En Atresmedia seguirán estando orgullosos de la diversidad y, tras series como Veneno, formatos como Drag Race España o documentales como Ellas, ahora volverán a apostar por el drag en el nuevo formato que preparan para ATRESplayer PREMIUM, Reinas al rescate.

Según ha podido saber BLUPER en exclusiva, el grupo de comunicacion ya trabaja en colaboración de Buendía Estudios en este nuevo programa en el que Supremme de Luxe, acompañada de Pupi Poisson, Estrella Xtravaganza y Sharonne, acudirán a distintos pueblos de España a la llamada de una persona que ha solicitado su ayuda.

A partir de ahí, el programa presentará la historia de una persona relacionada con el colectivo LGTBIQ+ que tomará el protagonismo de cada entraga. Además, las reinas tratarán con otras personas de su entorno, pero todas concluirán en un único y gran final. Para ello, necesitarán la ayuda y la colaboración de todo el pueblo y sus vecinos, organizando un gran espectáculo en el que los protagonistas podrán brillar como siempre han querido.

De esta manera, aunque en este show final se draguean a tres personas, el viaje servirá para conocerles a todos más a fondo y descubrir cómo son sus vidas y las de sus vecinos en el pueblo. Es así, además, como este elemento de folclore y localismo se convierte en un personaje más de la trama.

Y es que, en Reinas al rescate, los preparativos del espectáculo final serán una parte importante del programa. El alcalde y algunos vecinos tendrán papeles clave en el programa, desde ceder un teatro hasta participar en el espectáculo final, el cual contará con Supreme de Luxe como maestra de ceremonias.

ATRESplayer PREMIUM sigue la tendencia internacional de apostar por formatos protagonizados por drag queens como Drag Heals, de la canadiense OutTV, ¡Dragníficas! (Drag Me Down the Aisle), que se ha podido ver en DKISS, o We're Here, de HBO.

Mucha más producción

Reinas al rescate se une así otros proyectos que la plataforma de streaming de pago de Atresmedia tiene preparados para los próximos meses, y que anunciaron el pasado diciembre en un gran evento celebrado en los Cines Capitol de Madrid y bautizado como ATRESplayer PREMIUM Day.

Allí, la plataforma anunció una gran batería de proyectos donde priman la nostalgia, el feminismo, el compromiso con el colectivo LGTB, la defensa de algunos de los iconos de nuestra cultura pero, sobre todo, nuestra idiosincrasia. Historias de aquí con las que la plataforma española pretende diferenciarse de las demás en la llamada guerra del streaming.

Así se anunció las nuevas series Ana &, Las noches de Tefía, Camilo Superstar y Zorras, las segundas temporadas de Veneno y Cardo, el regreso de Un paso adelante, el true crime No se lo digas a nadie y un documental sobre Tino Casal. También se anunció el inicio del rodaje de la comedia Dos años y un día, y el reparto de La novia gitana, basada en la novela de Carmen Mola, y La ruta, serie producida por Rodrigo Sorogoyen.

Poco despúes, tal y como anunció BLUPER en exclusiva, también conocimos que la plataforma también prepara Historias de Protegidos, episodios cortos con los protagonistas de Los Protegidos: El Regreso, que también contará con una segunda temporada.

Según los datos reportados por el grupo de comunicación a la CNMV, ATRESplayer PREMIUM cerró el pasado año con 427.000 suscriptores, 25.000 abonados menos que en 2020, pero mejorando sus datos en 9.000 abonados respecto al tercer trimestre de 2021 (418.000).

