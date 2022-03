Pablo Motos da la cara por Will Smith: "No es violento y tiene un corazón de oro. Quién esté libre de pecado..."

Si hay un asunto de actualidad en este lunes 28 de marzo, ese es el episodio protagonizado ayer en la ceremonia de los premios Oscar por Will Smith. El actor ha sido carne de titulares al propinar un golpe al presentador Chris Rock tras hacer un comentario, en tono cómico, sobre la enfermedad que sufre su mujer, Jada Pinkett Smith, que no gustó nada al actor.

Es de sobra conocido por el público de El Hormiguero la buena relación entre el presentador Pablo Motos y el actor. Por ello, tras el suceso de ayer han sido muchas las conjeturas que se han hecho sobre qué diría Motos. Cabe recordar que Smith ha visitado siete veces el programa de las hormigas, por lo que existe entre ambos una clara relación de amistad fuera de la televisión.

El tema ha sido abordado tras la visita de la actriz colombiana Juana Acosta, que acudía a El Hormiguero para presentar su próxima película Llegaron de noche.

Ya en la mesa de debate, Motos ha querido ir al grano directamente. "Me han llamado de muchísimas televisiones y radios por si había hablado con él. Han llegado a decir que Will Smith tenía que haberme pegado la hostia a mí. Es algo muy delicado, si tú ves el chiste no es para tanto. Pero desconocemos los detalles, si había o no tensiones entre Will Smith y Chris Rock, si su mujer tiene problemas de salud mental por la alopecia... Y que quede claro que la violencia es injustificable y Will Smith ha metido la pata y Hollywood se lo va a hacer pagar", comenzaba el presentador de El Hormiguero.

Pero su alegato no terminaba ahí y continuaba explicando su opinión sobre lo sucedido. "A lo mejor colapsas y es un arrebato, es una cagada y después te arrepientes. Will Smith es una de las personas más especiales que he conocido en mi vida, no es violenta y tiene un corazón de oro. El que esté libre de cagarla que tire la primera piedra".

Ante este discurso protector hacia su amigo, el integrante de la mesa, Juan del Val hacía una intervención en la misma línea. "El comportamiento de Will no se puede defender. Pero ¿podrías empatizar con él? En una situación similar yo sí".

