La bofetada de Will Smith a Chris Rock antes de ganar su primer Oscar

Esta 94.ª edición de los Oscar no pasará a la historia por el éxito de CODA ni por que por fin una plataforma de streaming haya ganado la estatuilla a Mejor Película, sino por el bofetón que le dio Will Smith a Chris Rock tras hacer éste una broma sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith. Un momento que ha empañado la gala y copado todos los titulares.

¿Qué causó el enfado de Will Smith?

Todo pasó ante la incredulidad y la tensión generalizada de los asistentes a la ceremonia, los espectadores y el propio Chris Rock; nadie sabía qué acababa de ocurrir exactamente y si formaba parte de un sketch gionizado. Desgraciadamente, la respuesta es que no. "Will Smith me acaba de dar una bofetada", fue lo primero que dijo el cómico con cara de no saber qué acababa de pasar, mientras Will Smith se daba la vuelta, bajaba del escenario, volvía a su asiento y le recriminaba de nuevo a Rock: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca" ("Keep my wife’s name out of your FUCKING mouth!").

Todo ocurrió tras un chiste de Chris Rock sobre el look de Jada Pinkett Smith. Rock dijo que Pinket Sith podría actuar en la secuela de G.I. Jane, a lo que la actriz respondió poniendo los ojos en blanco. Un comentario que no sentó bien en Smith, ya que la cabeza rapada de la actriz y cantante no es una decisión estética, sino que sufre de alopecia que visibilizó hace unos meses con la ayuda de su hija, Willow, diciendo adiós a los pañuelos con los que cubría la cabeza en muchas de sus apariciones públicas.

BREAKING: Will Smith hits Chris Rock at the Oscars for making joke about his wife.



"Keep my wife's name out your fucking mouth," he adds. pic.twitter.com/VVZG2eflHe — BNO News (@BNONews) March 28, 2022

Will Smith, de héroe a villano en una sola noche

Momentos más tarde, Will Smith volvía a subir al escenario, pero esta vez para recoger el Oscar que acababa de ganar como Mejor Actor por interpretar a Richard Williams en El método Williams. El primero de su carrera tras dos nominaciones (Ali y En búsqueda de la felicidad). A Hollywood le gusta coronar a sus estrellas y Will Smith es el único actor en la historia de la industria que ha encadenado ocho Nº1 de taquilla en Estados Unidos. Eso son palabras mayores en una industria obsesionada con el éxito. Su interpretación sobre el patriarca de una familia que está considerada como realeza de la comunidad afroamericana era la excusa perfecta para reconocer al actor. Lo que nadie esperaba es que la celebración de la que iba a ser su consagración como estrella de Hollywood acabara antes de empezar.

Smith dio un discurso bastante extraño, intentando justificarse, en el que mencionó al propio Richard Williams como modelo y referente, ya que "siempre defendió a su familia". También comentó: “Quiero disculparme con la academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados”, pero no hizo ninguna alusión directa a Chris Rock. Antes de despedirse, Will Smith añadió: "Gracias. Espero que la academia me vuelva a invitar", en referencia al desagradable incidente que había provocado minutos antes.

Ante este incidente sufrido durante la gala celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, la Academia ha manifestado que "no aprueba la violencia en ninguna de sus manifestaciones".

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Por su parte, el departamento de policía de Los ángeles ha confirmado a Variety que Chris Rock a "declinado denunciar a la policía" tras el altercado que ha sufrido con Will Smith en la 94ª edición de los Premios de la Academia. La declaración completa del Departamento de Policía de Los Ángeles dice:"Las entidades de investigación de LAPD están al tanto de un incidente entre dos personas durante la entrega de los premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar una denuncia policial. Si la parte involucrada desea interponer una denuncia policial posteriormente, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación".

El futuro de Will Smith

Con un Oscar y cuatro nominaciones, una de ellas como productor de El método Williams, Smith se prepara para ir del Polo norte al Polo sur en su próximo proyecto, Pole to Pole, de National Geographic, en el que volverá a reunirse con el equipo de la miniserie documental Bienvenidos a la tierra en National Geographic, para un rodaje de 100 días en el que recorrerán una ruta de más de 40000 kilómetros, cruzando todos los biomas de la Tierra y pasando tiempo en comunidades a lo largo del camino.

Tras la resaca de los Oscar, falta por ver cómo terminará el incidente perjudicando a la carrera de un Will Smith que esta noche ha vivido lo mejor y lo peor que te puede ocurrir en Hollywood: ganar un Oscar y tener un escándalo televisado. Lo que está claro, es que ninguna de las dos cosas serán inocuas.

