Dónde hemos visto antes a Jodie Comer, la protagonista de la película de moteros 'Bikeriders'

Entre todos los elementos que podrían destacarse de la recién estrenada Bikeriders: la ley del asfalto, uno de ellos es la interpretación de Jodie Comer, que da vida al personaje donde reside el alma de la película de Jeff Nichols. La actriz empezó con algunos papeles pequeños en episodios de series como Waterloo Road, Holby City o The Royal Today, y ya cuenta entre sus trabajos más recientes con títulos como El último duelo, la película dirigida por Ridley Scott y con el mencionado largometraje que también protagoniza Austin Butler.

Convertida en una de las grandes actrices del momento gracias su interpretación de Villanelle en la serie Killing Eve -por la que ganó un Emmy-, Jodie Comer ha encadenado proyectos de gran calibre entre los que también se incluyen películas como Free Guy, y al mismo tiempo nos ha regalado grandes personajes de otras producciones que han pasado más injustamente desapercibidas como My Mad Fat Diary.

La última vez que la hemos visto en pantalla ha sido con Bikeriders, un filme ambientado en los años 60 que narra el ascenso de un club de motociclistas del medio oeste, los Vandals.

'Bikeriders. La ley del asfalto'

El club pasa, en el transcurso de una década, de ser un lugar de reunión para forasteros locales a convertirse en una banda más siniestra, que amenaza el modo de vida único del grupo original.

En este contexto, la actriz británica interpreta a Kathy, una de las protagonistas, y con motivo del estreno de la película en cines, repasamos cuáles han sido sus interpretaciones más icónicas hasta la fecha.

La trayectoria de Jodie Comer

'El último duelo'

Entre todos los proyectos de la carrera de la actriz, destacan especialmente títulos como El amante de Lady Chatterley (2015), una TV movie donde empezó a llamar la atención del público. La adaptación de D.H. Lawrence producida por la BBC también contaba en el reparto con Richard Madden (Juego de tronos), Holliday Grainger (Anna Karenina) y James Norton (Happy Valley).

Después llegó la miniserie Thirteen (2016), también de la BBC, donde interpretaba a Ivy Moxam, una joven de 26 años que reaparece después de haber desaparecido hace trece años.

'Free Guy'

Otra producción donde destacó también fue en The White Princess (2017), otra miniserie que cuenta la historia de Isabel de York, hija de la Reina Blanca, y su matrimonio concertado con Enrique VII, y aborda uno de los momentos más tumultuosos de la historia británica desde el punto de vista único de las mujeres que fueron piezas fundamentales en la batalla por el poder. Tras esto llegó su participación en Doctor Foster (2015-2017), donde aparece en hasta 9 episodios.

En su trayectoria también se incluyen papeles más secundarios como el de Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019), donde interpretaba a la madre de Rey cuando esta es una niña; y liderar el elenco de Free Guy (2021), la comedia de Shawn Levy que protagoniza junto a Ryan Reynolds. Estos últimos están disponibles en Disney+.

'My Mad Fat Diary'

También en 2021 estrenó El último duelo -disponible en Disney+-, el filme de Ridley Scott al estilo Rashomon que pasó injustamente desapercibido; y Help, una película sobre el alto coste de la pandemia del coronavirus.

No obstante, si hubiera que quedarse con al menos una de sus interpretaciones, el podio lo ocuparían dos series. La primera es My Mad Fat Diary, una serie británica imprescindible y una joya a reivindicar que estará disponible en Movistar Plus+ el próximo 23 de agosto-.

Jodie Comer en 'Killing Eve'

Se sitúa en Lincolnshire, en el año 1996, y cuenta la historia de Rae (Sharon Rooney, Barbie), una joven de 16 años, que acaba de salir de un hospital psiquiátrico donde ha pasado cuatro meses. Se reencuentra con su mejor amiga, Chloe (Jodie Comer), que no es consciente de la salud mental de Rae y sus problemas con la imagen corporal, creyendo que estaba en París durante los últimos cuatro meses. Rae intenta mantener esta información en secreto y al mismo tiempo trata de impresionar a los amigos de Chloe Izzy, Archie, Chop y Finn.

Y, después de esta, completaría el ránking Killing Eve -disponible en Max-, donde Comer nos regaló a una de las mejores villanas de la televisión reciente. Villanelle. Cuenta cómo una asesina y una detective se enfrentan en una persecución a nivel internacional en la que ambas mujeres se obsesionarán la una con la otra. Por un lado está Villanelle (Jodie Comer), una asesina psicópata sumida en el lujo de su profesión, y por otro lado, Eve Polastri (Sandra Oh), una agente del MI6.