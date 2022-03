El milagro que no fue: las vacas sagradas del cine español se van de vacío en los Oscar 2022

No pudo ser: el cine español se ha quedado sin premio en las categorías principales de la 94 edición de los Oscar. La actriz Penélope Cruz, el actor Javier Bardem y el compositor Alberto Iglesias han perdido sus categorías en los premios de la Academia. Las buenas noticias han llegado de El limpiaparabrisas, el corto de Alberto Mielgo y el productor León Sánchez que por fin ha roto la maldición los españoles en esas categorías.

Sobre el papel, Penélope Cruz era la mejor posicionada para dar la sorpresa y hacerse con su segundo Oscar como actriz, el primero en la categoría protagonista. A pesar de su derrota ante Jessica Chastain, la de Alcobendas ya había hecho historia a varios niveles: es la primera persona en recibir más de una candidatura por una interpretación en español y la quinta actriz que recibe dos nominaciones por una película rodada en un idioma ajeno al inglés (siguiendo los pasos de otros iconos como Sophia Loren, Liv Ulllman, Isabelle Adjani y Marion Cotillard como las únicas intérpretes que han optado a la estatuilla dorada en dos ocasiones por una interpretación en un idioma ajeno al inglés).

Cruz había ganado la Copa Volpi del Festival de Venecia por su trabajo como Janis en Madres paralelas. En los últimos días medios como Variety y Deadline habían apostado por la española en sus predicciones finales para los Oscar. El milagro no fue posible finalmente: desde la victoria sorpresa de Marcia Gay Harden hace 21 años, ningún actor o actriz se lleva la estatuilla dorada sin haber estado nominada previamente en algunos de los precursores clave (Globo de Oro, Sindicato de Actores, BAFTA y Critics Choice).

Javier Bardem, Penélope Cruz y Alberto Iglesias recibían este año la cuarta nominación al Oscar.

Bardem sabía que llegaba sin apenas opciones a una gala destinada a coronar a Will Smith, una de las estrellas más taquilleras en la historia de Hollywood. En los últimos días el actor reconocía que él solo estaba nervioso por Penélope, porque él sabía que no iba a ganar. La nominación, la cuarta de su carrera, era el espaldarazo de la industria a un actor que había sido objeto de críticas durante meses por haber sido elegido para interpretar en Being the Ricardos a Desi Arnaz, un hombre cubano. Curiosamente, el madrileño recibió su primera nominación en estos premios por interpretar a otro hombre cubano (el poeta Reinaldo Arenas) en Antes que anochezca. Su Oscar por No es país para viejos tendrá que seguir esperando para recibir la compañía de un nuevo galardón.

El compositor Alberto Iglesias se ha vuelto a quedar sin premio en su cuarta nominación. El vasco ya había sido nominado anteriormente por sus partituras para El jardinero fiel, Cometas en el cielo y El topo, pero esta era la primera vez que optaba al premio por una película de Pedro Almodóvar. Tras más de veinte años colaborando juntos, el de Bilbao había ganado seis Goya por sus trabajos a las órdenes del manchego. El ganador en la categoría de Mejor Música ha sido Hans Zimmer, el compositor más popular en activo (John Williams está prácticamente retirado, aunque ha trabajado en la banda sonora de la siguiente película de Steven Spielberg). Antes de su segundo Oscar por Dune, el músico solo había sido reconocido por la Academia por su partitura para El rey león.

Premios Oscar

