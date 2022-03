'Lo de Belén', un forzado intento de 'El diario de Patricia' que no termina de encajar

Si fuese poco cambio para Sálvame la salida de sus dos directores, David Valldeperas y Alberto Díaz, o la desaparición de María Patiño y Terelu Campos como presentadoras de Sálvame Lemon Tea, hoy se estrenaba en la última franja de Sálvame Naranja el nuevo programa de Belén Esteban, Lo de Belén.

Un movimiento que deja entrever cuáles son los pasos que está siguiendo el mítico programa de Telecinco: reinventarse para intentar atraer a todo ese público enganchado a las series que se emiten en la misma franja horaria.

En poco más de media hora, Sálvame Naranja ha dejado paso a este talk show, un tanto forzado, que no termina de cumplir con las expectativas esperadas, y donde tampoco se puede ver el tono ameno y divertido que han querido darle en su presentación.

La 'princesa del pueblo', visiblemente nerv iosa, anunciaba bajo la música de Rosalía, el tema sobre el que iba a tratar el estreno: 'cuatro abuelas pibones'. Las cuatro invitadas han contado la historia de sus vidas, un tanto curiosas y cargadas de anécdotas que querían contar en televisión.

Tal y como su nombre indica, en Lo de Belén, la madrileña debería ser el centro de atención y el objetivo de todas las cámaras del plató, pero la sombra de Jorge Javier Vázquez no se ha ido, literalmente, en ningún momento. El presentador estrella de Telecinco interrumpía en varias ocasiones a Esteban, algo que por otra parte, daba un toque más dinámico al 'Diario de Belén' gracias a sus comentarios espontáneos sobre las invitadas. "Perdona pero hoy la dueña del cortijo soy yo", espetaba la presentadora. Un claro 'zasca' al afán, en algunas ocasiones, de protagonismo del de Badalona.

Aunque estaba visiblemente nerviosa, Belén Esteban ha sabido mantener el ritmo del formato que aunque no es altamente atractivo, si es moderadamente entretenido. Quizás más agradecido para cierto público del programa, ya que la temática de hoy hacía un guiño a favor de las abuelas. Cabe tener en cuenta que no es fácil tratar con personas que no están habituadas a la televisión y hacerles contar sus vivencias de una forma que enganche, es algo complicado.

Los momentos sin guionizar eran los mejores, mientras que el resto del programa ha estado invadido por una especie de aura estática, algo muy diferente a lo que Sálvame está acostumbrado a hacer, quizás por ello lo de reinventarse.

De esta forma, la La Fábrica de la Tele ha confiado en una de sus colaboradoras con más seguidores para intentar reflotar la audiencia del programa, que desde hace unos meses está en descenso. Veremos si Lo de Belén se mantiene o acaba como una sección más de todas las que han pasado por Sálvame y que nunca han cuajado.

