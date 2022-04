Lo difícil de reformular un formato de éxito como 'Sálvame': de 'Aquí hay tomate' a 'Sé lo que hicisteis'

Pese a que parecía que en un primer momento no querían verlo, la crisis de audiencia en Sálvame ya se ha cobrado sus primeras víctimas. Hace ahora dos semanas, tal y como BLUPER reveló en exclusiva, los directores David Valdeperas y Alberto Díaz dijeron adiós al formato tras 13 años de trabajo. Una decisión, la de apartarlos del proyecto, que también incluyó a una de sus caras más reconocidas, Carlota Corredera. El programa no alcanza los datos de antaño y lo peor, no consigue liderar las tardes. Un gran problema para la cadena, que había delegado demasiado peso de su éxito en él.

Sin duda, nos adentramos a una nueva etapa de Sálvame. Un espacio que revolucionó la manera de hacer televisión a comienzos del 2009 y que a su paso ha dejado un sinfín de éxitos para la cadena de Fuencarral. Unas mieles que ahora tratarán de recuperar sin saber muy bien cómo. La tarea a la que se enfrenta La Fábrica de la Tele no es nada sencilla, y es que se encuentran en la encrucijada de reformular el formato para que continúe estando vivo. Eso sí, pero sin que pierda su esencia que lo encumbró. Una labor que se complica cuando se debe caminar sobre la fina línea de innovar sin perder de vista la aquello que lo hizo exitoso.

La misión ya está en marcha y se han puesto manos a la obra. El espacio de las tardes ya ha estrenado nuevas secciones, como la especie de 'talk show' de Belén Esteban y ha incorporado nuevas caras, como la presencia en plató de Adela González en plató para elaborar informes. Variaciones arriesgadas y muy similares a las que en su día ya experimentaron varios formatos, que tras la resaca de un gran éxito trataron de sobrevivir en época de 'vacas flacas'.

Qué me dices (1995-1998)

Uno de los programas pioneros en tratar prensa rosa de una manera irónica y desenfadada fue Qué me dices. Un espacio que comenzó a emitirse en Telecinco en el año 1995 y que fue presentado por Belinda Washington y José Antonio Botella, más conocido como 'Chapis'. El formato, que sin duda revolucionó la televisión del momento, duró tres años en pantalla y por él también pasó Paz Padilla, que sustituyó a Belinda durante unos meses.

El éxito asedió al espacio del corazón que muchos consideran el pionero de la prensa amarillista en nuestro país, de hecho, recibieron hasta tres Premios TP de Oro al mejor programa de variedades (1995), mejor magazine (1996) y mejor presentadora a Washington (1997). Reconocimientos que no fueron suficientes para que las audiencias fueran decayendo. Los espectadores se fueron cansando de lo mismo y los responsables del programa optaron por implantar importantes cambios en él, unas modificaciones que finalmente no funcionaron y que terminaron con su cancelación en 1998.

Sé lo que hicisteis (2007-2011)

Otro buen ejemplo de reformulaciones fallidas de programas es Sé lo que hicisteis. En los comienzos de La Sexta, logró ser el espacio con mayor éxito de toda la cadena. Un formato que nació en el año 2007 y que se convirtió en una verdadera cantera de estrellas que aún continúan brillando en nuestra pequeña pantalla. La ironía, hasta en ocasiones la burla, de un equipo cargado de frescura y ganas por innovar, fueron las mejores armas para este programa.

Una temática que se basaba en emitir fragmentos de los espacios de otras cadenas con el único fin de hacer humor. Práctica que mientras no lideraban no supuso mayor problema para la competencia, pero que cuando comenzaron a ganar espectadores escoció, y mucho, a los diferentes canales.

En noviembre del 2008, Sé lo que hicisteis tuvo que dejar de emitir imágenes provenientes de Telecinco y de cualquiera de sus canales por orden judicial después de que la cadena de Fuencarral los llevase a los tribunales. Una medida a la que después, en este caso vía comunicado, se sumó Cuatro -en aquel momento no pertenecía a Mediaset-.

Este hecho provocó que el formato tuviera que cambiar su forma, algo que no fue nada sencillo. Nuevos colaboradores, reporteros en calle, secciones nuevas... Un sinfín de cambios que sí funcionaron durante algún tiempo pero jamás de la misma manera que al principio. Finalmente, en el año 2011, el formato decía adiós a consecuencia de sus bajos datos de audiencia. Una despedida que, sin embargo, no dejó en el recuerdo del espectador una sensación de fracaso.

Aquí hay tomate (2003-2008)

El caso de Aquí hay tomate es bastante curioso. Si bien es verdad que el formato bajó de audiencia significativamente en su última temporada, los datos no hacían presagiar su repentino final. Un programa que bebió de la esencia de Qué me dices, pero añadiendo mayores dosis de ironía, picaresca y, porqué no, grandes dosis de 'mala leche'.

El espacio presentado por Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde brilló en las tardes de Telecinco. Millones de espectadores recuerdan aún sus divertidas piezas, que han creado escuela, y cómo los famosos de momento se arrastraban por salir en él o, por otro lado, huían despavoridos sus despiadas garras.

Un programa que también se vio sujeto a varias modificaciones, algunas de ellas debidas a causas judiciales en las que se vieron envueltos, y que sí que terminaron mermando en cierto la esencia que los hizo en líderes. Aquí hay tomate terminó en febrero del 2008 tras cinco años de emisión y envuelto en una halo de misterios en lo que respecta a sus causas. Hecho que aún a día de hoy no se ha revelado del todo.

Cámbiame (2015-2018)

La Fábrica de la Tele sabe qué acarrea modificar formatos, y es que con Cámbiame quedaron poco por probar. El programa nació en el año 2015 en la franja del mediodía y fue acogido en su primera temporada de buen agrado por parte de los espectadores. Un espacio en el que personas anónimas acudían a cambiar su look y ponerse en manos de tres especialistas en moda para así vencer sus inseguridades. Programa ágil, ameno y que dibagaba entre el drama y el humor, que en su segunda temporada logró mejorar sus datos y arraigarse aún más a la parrilla.

Los estilistas pasaron a ser cada vez más histriónicos, se hicieron versiones nocturnas, sin tampoco mucho éxito; y se comenzaron a realizar cambios a perfiles cada vez más disparatados. Un abuso que en la cuarta temporada empezó a pasar factura. La marcha, en directo y al más puro estilo reality show, de estilistas, el cambio de presentadora, que pasó de Marta Torné a Carlota Corredera; y la llegada de nuevas figuras comenzó a desdibujar el formato.

La audiencia comenzó a irse y en Cambiamé comenzaron a experimentar. Se empezó a hacer análisis de los looks de las celebritys, se introdujo una especie de jurado para evaluar los cambios, se realizaron versiones VIP -con famosos- del formato y todo el entramado se desmadró convirtiendo aquello en una especie de Sálvame con peluquería en directo. Un batiburrillo de ideas que terminó despistando tanto al espectador, que hasta en ocasiones le costaba saber de qué trataba el programa que se estaba emitiendo. Experimentos que llevaron a Cámbiame a su fin en abril del 2018.

Estos ejemplos son la muestra de lo complicado que es reformular un formato que fue exitoso en época de declive. Una misión casi imposible a la que ahora se enfrenta el equipo de Sálvame. Tarea nada sencilla en la que cuentan con un gran equipo y cierto margen de confianza por parte de la cadena, ¿Sabrán reconducirlo? Solo el tiempo dará respuesta a esta cuestión.

