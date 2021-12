Así fue el reencuentro de ‘Sé lo que hicisteis’ al ritmo de la sintonía de ‘Friends’

Este 2021 se comenzó a despedir este jueves con una nueva entrega del programa Feliz Año Neox, emitido por la cadena juvenil de Atresmedia. Un especial que en esta ocasión estuvo centrado en el programa Sé lo que hicisteis, de laSexta, a través de un reencuentro de casi todos sus protagonistas (con la excepción de Ángel Martín). El hilo conductor del mismo fue el deseo de su presentadora, Patricia Conde, por retomar el programa.

Y para presentar a todos los protagonistas de la noche, que antaño fueron presentadores, reporteros o colaboradores del formato, se realizó una particular performance al ritmo de ‘I’ll be the for you’, la canción del grupo The Rembrandts que se hizo popular por ser la sintonía de la serie Friends. En ella todos los participantes declinan la invitación, salvo Berta Collado.

📢 ¡Momento histórico de la televisión ahora mismo en #Neox!



Si los de #Friends se han reunido, ¿cómo no iban a hacerlo diez años después los chicos de 'Sé lo que hicisteis'? 🤩



Directo ▶ https://t.co/3p3l5aAVrG #FelizAñoNeox #SLQH pic.twitter.com/DYK4I7ROY7 — Neox (@neox) December 30, 2021

Algo quedó claro con este reencuentro, y es que diez años después de su final resulta impensable una vuelta a Sé lo que hicisteis. Para empezar, porque tal como recordaron, ya no pueden emitir imágenes de otras cadenas, lo que supuso su esencia más primigenia, al comentar el zapeo de la competencia. Y por otra porque los derroteros del humor han evolucionado hacia otras corrientes, y Miki Nadal reconoció que ya no podría hacer chistes de ‘cuñado’.

El programa recibió a reporteras míticas como Pilar Rubio y su sustituta, Cristina Pedroche, y recordaron cómo lo tenían de difícil en muchas ocasiones para llegar a hablar con los famosos, mientras que en el plató Patricia Conde y Ángel Martín veían todo con comodidad.

Dani Mateo, por su parte, recuperó uno de sus personajes más carismáticos de este formato: El Esmirriao, una parodia de Isaac Roffe, quien fuese pareja de Falete. Isaac fingió su propio secuestro en el año 2008, y luego sacó una canción al respecto titulada ‘Que me secuestran’.

Hay que destacar que este reencuentro de Sé lo que hicisteis ha dado una gran alegría a Neox, pues firmó un 3,5% de cuota con 470.000 espectadores, según los datos de Kantar Media ofrecidos por consultoras.

Esto supone un buen dato para la cadena, que logra el mejor dato con este especial del 30 de diciembre desde el año 2016, y el tercer especial de prenochevieja más visto desde el año 2011, cuando instauró esta tradición. En 2020, Feliz Año Neox, con Paca la Piraña y Marc Giró, había marcado mínimo histórico con 207.000 espectadores y un 1,6%.

Sigue los temas que te interesan