'Sálvame' utilizó la 'Operación Deluxe' como contenido tras la detención de Gustavo González

Sálvame se ha visto envuelto en una gran polémica judicial a raíz de la 'Operación Deluxe', una trama de supuesto espionaje ilegal a famosos en la que la policía sospecha que están implicadas la dirección y la productora del programa de Telecinco. Si bien el caso ha estallado mediáticamente ahora, lo cierto es que la policía lleva años investigándolo y llegó a detener a Gustavo González en 2018 por este asunto, un suceso que Sálvame no dudó en utilizar como contenido.

En octubre de aquel año el paparazzi se sentó en el programa vespertino para relatar los detalles de su detención. González definió el caso como un "conflicto interno entre el derecho a la información y otros derechos". "Navegamos en esa delgada línea y yo estoy convencido de que no ha habido nada irregular", añadió.

Jorge Javier Vázquez se interesó entonces por el motivo por el que la policía había detenido al colaborador. "Lo que me imputan es revelación de secretos", explicó. Además, Gustavo detalló que su vínculo con una fuente policial era el origen de esta investigación: "Yo tengo muchas fuentes y ellos focalizan en un amigo que forma parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Ellos consideran que hay que realizar una investigación para ver dónde llega esa relación y el grado de implicación".

El fotógrafo defendió entonces su inocencia, asegurando que le ampara "el derecho a informar". De hecho, afirmó sin tapujos que "el 33% de las informaciones que se dan en prensa son devenidas de fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Por último, Gustavo González reconoció ante las cámaras que la fuente de muchas de sus informaciones "es policial". "Dentro de esa relación de amistad ha habido algún momento en que una fuente me ha ayudado a verificar o contrastar una noticia", explicó en directo tras su detención.

Conversaciones grabadas

En otra entrega de Sálvame, una de las tramas principales del programa fue la de un colaborador que grababa conversaciones con la dirección y con otros compañeros. Ese 'traidor' no era otro que Gustavo González. "La dirección tiene acreditado que graba conversaciones que mantiene con este equipo", explicó entonces David Núñez desde la redacción.

"¿Tú has ofrecido a los directores como tema para el programa conversaciones en las que el implicado fuera algún compañero?", preguntó Laura Fa, pero el fotógrafo se defendía: "Yo no he grabado a un compañero, en todo caso he grabado a un personaje".

Ante el hostigamiento de sus compañeros, Gustavo trataba de no decir nada indebido, incluso se llegó a girar hacia el puesto del director para preguntar si "se pueden poner todas las cartas encima de la mesa".

Expuesto por la propia dirección del programa, el paparazzi acababa estallando y decía en voz baja lo siguiente: "No paso un audio más al programa", aunque los micrófonos lo captaron y Kiko Hernández se encargó de repetirlo para quien lo hubiese escuchado.

Trama interna

Esta no ha sido la única ocasión en que la 'Operación Deluxe' se ha colado en la emisión de Sálvame. Las broncas de Gustavo González con sus compañeros también han destapado en directo esta trama por la que ahora se investiga al paparazzi y a varios directivos de la productora.

Belén Esteban fue una de las que se refirió al asunto de una forma más explícita. Durante una discusión con el paparazzi, la de Paracuellos le espetó lo siguiente: "Me han informado de lo que tenías en tu casa mío. ¿Qué te crees, que soy una delincuente? (...) Lo que tenías en mi casa de mí y de otros compañeros que trabajan aquí me parece de muy mal compañero".

En otra ocasión, Anabel Pantoja aseguró que Gustavo "ha vendido a todo dios", incluso a compañeras como Carlota Corredera o Lydia Lozano. El colaborador afeó que su compañera le estuviera "imputando delitos", pero ella no se echó atrás: "Tranquilito con los delitos, que a ver si hablo yo aquí de las cosas que tú traes, que traes documentos que no se deben sacar. Rastrero eres tú, fichas policiales", dijo a su compañero, quien le advirtió de que acababa de meterse en "un lío".

Quizás Anabel y Belén no fueran conscientes de la información delicada que estaban dando en directo y que podía comprometer al programa, pero quien sí pareció serlo fue Kiko Matamoros cuando acusó a Gustavo González de filtrar su ficha policial al programa. "Le preguntan y él se presta", explicó el colaborador, que también reconoció haber pedido información de la policía al paparazzi. "No voy a decir de qué, porque al final vamos a salir todos de aquí con las esposas puestas", afirmó Matamoros, mientras que Kiko Hernández intervino para recalcarles a ambos que estaban reconociendo "cosas heavys".

