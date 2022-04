Fanático de Díaz Ayuso, madridista y taurino: así es el policía investigado en la 'Operación Deluxe'

Hace ahora una semana saltaba a los medios la noticia de que la policía estaba investigando un presunto delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos a 140 famosos por parte de un policía retirado, el periodista y colaborador de Sálvame, Gustavo González, y la dirección de La Fábrica de la Tele, la productora del programa de Telecinco.

Desde entonces hemos sabido que este policía jubilado estuvo haciendo consultas casi semanales en las Bases de Datos de Acceso Restringido de la Policía, recabando información de personajes públicos que iban siendo actualidad, y que existen numerosas instantáneas suyas con colaboradores de Sálvame como el propio González, Kike Calleja o la fallecida Mila Ximénez.

Por todo ello, desde BLUPER hemos querido arrojar un poco de luz sobre este agente policial que no ha dudado en reconocer que es cierto que facilitó datos porque González le pedía "ciertos favores", pero ha negado que recibiera remuneraciones por ello.

Nacido en San Sebastián, Ángel Jesús Fernández Hita estuvo destinado como policía en el País Vasco en los peores momentos del terrorismo etarra y también ha estado de servicio en el barrio madrileño de Entrevías, "que no es, por cierto, como dice la nueva serie de televisión", afirma.

Autodefinido como "facha" porque es "es el mayor honor que da un separatista o un podemita por no ser cómo ellos", es bastante habitual que este policía comparta contenido con tintes franquista, machista, homófobo o racista en sus perfiles de redes sociales.

Tanto es así que se puede apreciar cómo comparte un escudo en el que se puede ver la bandera franquista y se puede leer 'Orgulloso de ser español', o una fotografía del dictador Francisco Franco en la que dice que "pido al Supremio que cuando me saquen me dejen media hora libre para arreglar lo de Cataluña".

También recuerda Franco "hizo de España la octava potencia económica, regaló 6,5 millones de viviendas, sanidad pública universal, nos hizo vivir 40 años de paz, no exístía el paro, ni los desahucios, ni los okupa, ni casi la delincuencia".

Curiosamente, Kike Calleja fue muy criticado en redes sociales en julio de 2018 por decir que “hay que reconocer que en esa época se hicieron cosas buenas. Tenemos la sanidad pública gracias a Franco, todo el mundo tenía trabajo en esa época y a los presos les hacía trabajar y cobraban un sueldo, cosa que ahora no se hace”.



Pero, volviendo a Hita, también se puede apreciar que es valedor de VOX "porque defiende sus ideas" y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quién comparte un fotomontaje en el que se puede ver a la política vestida como torera y protagonizando un cartel en el que la bautizan como "la niña de los huevos de oro".

En esta línea, no es de extrañar que comparta contenido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el que pide su "dimisión" o contra Unidas Podemos, principalmente contra Pablo Iglesias e Irene Montero. "Pablo Iglesias ha despreciado a los comercios fichando al líder de los manteros de Madrid", reza una de las fotografías compartidas.

Tampoco parece que esté muy a favor del lenguaje inclusivo ya que en las últimas fechas compartía una fotografía en la que se veía a "Irina Tsvila, ucraniana, muerta en combate. No me la imagino diciendo todos, todas y todes. La verdad es que no. O sea, que no".

Asimismo comparte algún que otro contenido con tintes homófobos. Es el caso de una fotografía en la que se lee que habría que exigir el día del orgullo macho porque "también tenemos derecho a celebrar nuestra heterosexualidad, sin la cual, no existiría la humanidad", u otra en la que se burlan de Grande-Marlaska. "Está pensando en cambiar los uniformes", se lee en una imagen en la que el ministro de Interior aparece vestido con los colores del orgullo LGTBIQ.

Madridista y taurino, lo más sorprendente es que mientras echaba un cable a Sálvame facilitando información sobre famosos a González, este agente policial atacaba a sus presentadores, Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, de los que compartía una fotografía vestidos de payasos.

"Mañana a las doce estará Jorge Javier Vázquez firmando culos en El Corte Inglés de Malasaña", "los toros no se pueden retransmitir en horario infantil, pero las guarradas de Jorge Javier Vázqueez, sí" o "Jorge javier es la mejor solución que se le ha ocurrido a Iván Redondo y a Pedro Sánchez para subir en las encuestas en Madrid" son otros de estos contenidos.



El contenido más preocupante que comparte, sin embargo, es el de una ametralladora. "Los venden por 400 pavos y si munición de guerra", le contesta a un usuario que le pide precio. También publica una fotografía en la que se puede leer "en esta casa no llamamos al 091. Tus derechos terminan donde comienzan los míos" bajo una pistola.

