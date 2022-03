La misteriosa desaparición de la web de Telecinco de la ficha policial de José Fernando que sacó 'Sálvame'

"¡Gustavo González ha conseguido las fotos de la ficha policial de José Fernando! ¿Queréis verlas ya?". Con estas palabras Sálvame anunciaba en Twitter el 18 de noviembre de 2013 una información sobre el hijo de José Ortega Cano poco después de que el joven fuera detenido por la Guardia Civil junto a dos amigos por una trifulca a las puertas de un club de alterne en Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

Sólo un día después, tras varios minutos cebando este contenido, el programa finalmente mostraba las imágenes de la ficha policial del joven. "La imagen que estabais esperando, la ficha policial de José Fernando", anunciaba el magacín en redes sociales.

Mientras, en la web de la cadena también se publicaba una noticia que decía "Así posa José Fernando en la ficha policial" y en la que se contaba que "estos seis delitos pasarían a ser uno más si se demostrara un robo en un almacén de los cuatro amigos previo al incendio del vehículo. José Fernando niega este supuesto delito en su primera declaración frente a al Guardia Civil. El hijo del diestro se autoinculpa de todos los delitos que se le acusan".

Captura de la web de 'Sálvame'.

Sin embargo, a día de hoy, esta información ha desaparecido de la web de Telecinco. Según ha podido comprobar este medio, se produjeron modificaciones en dicho contenido pocos meses después, los días 18 y 19 de febrero de 2014. Se desconoce qué día se terminó retirando.

No ocurre así con otra información de esas mismas fechas en las que se habla de que José Fernando estaría dispuesto a ingresar en un centro. No obstante, BLUPER ha podido tener acceso a la imagen que mostró el programa en pantalla aquel día.

Tal y como se ha publicado en los últimos días, el hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado aparece dentro de la lista de perjudicados que está convocando la Policía y el juez durante el proceso de instrucción de la Operación Deluxe, que investiga un presunto espionaje a famosos.

La justicia está intentando arrojar luz sobre un supuesto delito de revelación de secretos en la que el policía Ángel Jesús Fernández Hita facilitaba presuntamente información reservada al paparazzi Gustavo González y la dirección de Sálvame.

Kiko Rivera, Omar Montes, Aída Nízar, Ivonne Reyes o Belén Esteban son otros de los nombres que aparecen en el sumario. "Cuando entraron a la casa de Gustavo González eso era la Biblioteca Nacional pero no de libros cultos precisamente si no de información reservada y confidencial", confesaba Nízar a BLUPER.

El abogado de la vallisoletana advierte que aún pueden incluirse más nombres en la lista de investigados por la justicia como responsables del presunto hecho delictivo entre los que se encuentran David Valldeperas (director en ese momento del programa) y la productora, La Fábrica de la Tele, como persona jurídica.

La ficha del marido de Chayo Mohedano

El caso de José Fernando recuerda al del marido de Chayo Mohedano, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano. La cantante lleva años luchando en los tribunales contra La Fábrica de la Tele y Mandarina Producciones por haber emitido la fotografía de la ficha policial de su marido.

"Durante años, La Fábrica de la Tele, organización criminal jerarquizada, nos ha maltratado públicamente a mi marido, por ser mi marido, y a mí. Muchísimas víctimas os sufren a diario y actuáis delinquiendo (...) Existe el caso Deluxe con muchas víctimas vuestras. Seguís maltratando y demostráis que sois peligrosos", escribía hace unas semanas la sobrina de la difunta Rocío Jurado.

La demanda de Mohedano a estas productoras hizo que sus padres, Amador y Rosa, perdieran su trabajo y fueran fulminantemente despedidos de sus respectivas colaboraciones televisivas en 2015. Tras aquello, la ganadora de Supervivientes 2011 inició una gira de conciertos con su hija que recibió críticas muy duras por parte de Sálvame.

Poco después, la cuñada de la Jurado regresaba a Sálvame nuevamente como colaboradora como paso previo a su participación en GH VIP 4. Sin embargo, tras decepcionar a la audiencia y a los directivos de la cadena por su comportamiento apático en la casa de Guadalix de la Sierra, el programa de La Fábrica de la Tele decidió volver a prescindir de los servicios de Rosa de manera definitiva tras haberle ofrecido un contrato que no llegó a aceptar por considerarlo abusivo.

"Prefiero decir no, a seguir así", explicó entonces Benito. "No me interesa porque me deja pillada y tengo otras libertades", añadía la colaboradora antes de confesar que su yerno "había tenido conversaciones para parar esto". "Cuando lo quieres parar quitas la demanda y ya está, igual que la pones", dijo Belén Esteban al respecto.

