Aída Nízar se persona en la trama 'Deluxe': "Me han querido arruinar la vida y no lo van a conseguir"

"Lo que han hecho es algo brutal. Los directivos nos han querido destrozar la vida a muchas personas que hemos dado tanto para la televisión". Así ha comenzado su relato Aída Nízar cuando este periódico la ha llamado para interesarse por la presunta trama de espionaje a famosos desde la directiva de Sálvame en la que aparece su nombre.

La ex gran hermana es una de las 140 personas públicas dentro del sumario de la investigación judicial, bautizada como Operación Deluxe, que comenzó sus pesquisas en 2018, como ha confirmado a este medio Jesús Bernardo Sáez Gálvez, el abogado de la vallisoletana.

"Estamos hablando de una trama brutal en la que los directivos sabían lo que se estaba haciendo y lo permitían. Me he personado en la causa. Tenían cinco tomos míos. Si no nos personamos esto se diluye", continúa la que fuera colaboradora de televisión.

La justicia está intentando arrojar luz sobre un presunto delito de revelación de secretos en la que el policía Ángel Jesús Fernández Hita facilitaba información reservada a la dirección de Sálvame y a otros colaboradores del programa como el paparazzi Gustavo González.

"Es inhumano lo que está haciendo la cadena a la que le di todo. Tenemos que tener derecho a un mínimo de intimidad aunque seamos personajes públicos. Aída no tiene miedo mientras infinidad de famosos sí porque quieren seguir trabajando, porque se les acongoja, por miedo a represalias... Yo voy a ir hasta el final con todo sin titubear", expresa la exconcursante de Supervivientes.

Kiko Rivera, Omar Montes, Ortega Cano, Ivonne Reyes, y Belén Esteban son otros de los nombres que aparecen en el sumario y que como Aída Nízar también fueron investigados por la cúpula del programa.

"Cuando entraron a la casa de Gustavo González eso era la Biblioteca Nacional pero no de libros cultos precisamente si no de información reservada y confidencial. Hablamos de personas que no han tenido escrúpulos. Ha sido asuntos internos quien ha desmantelado todo esto. No ha venido por ninguna denuncia de nadie. Me han querido arruinar la vida y no lo van a coneguir. Que arda Troya, pero a mí no me queman más", sentencia Nízar.

Su abogado advierte que aún pueden incluirse más nombres en la lista de investigados por la justicia como responsables del presunto hecho delictivo entre los que se encuentran David Valldeperas (director en ese momento del programa) y la productora, La Fábrica de la Tele, como persona jurídica.

El último nombre añadido a esta lista negra, y que ha sorprendido a propios y a extraños, es el de Terelu Campos, que fue colabrodaora del formato desde 2010 hasta 2019 y ahora ha regresado a la productora como presentadora. Parece ser que ella también formaba parte del engranaje de las personas que presuntamente mandaban investigar a los famosos, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio.

