Aída Nízar asegura que no trabaja en Telecinco porque “los cachés son irrisorios”

Noticias relacionadas Aída Nízar, detenida por amenazar presuntamente con un cuchillo a su pareja

Hace unos días, en estas páginas publicamos un artículo titulado ¿Qué pasa con los expulsados del 'paraíso Mediaset'? De imprescindibles a olvidados en el que repasábamos la trayectoria de personajes antaño muy televisivos como Coto Matamoros, Sofía Suescun o Aída Nízar. Y esta última ha querido explicar a través de sus redes sociales que si ya no la vemos por los programas de Telecinco es por una cuestión exclusivamente económica.

“No estoy vetada”, aseguró la que fuese concursante de Gran Hermano 5, si bien en el texto no se dice que actualmente esté vetada en Telecinco, tan solo que no trabaja en Mediaset desde su paso por GH VIP. “Sencillamente, trabajo por dinero y ahora mismo los cachés que pagan en Mediaset son irrisorios”, añade la vallisoletana.

Según Nízar, actualmente en en Mediaset hay “una panda de peleles” que “trabajan prácticamente sin cobrar, solo por dejarse ver y así poder decir trabajo en televisión”. Personas a las que calificó como como “yonkis de la televisión”, que colaboran sin cobrar o “cobrando migajas”, y que ella pertenece a otro perfil, al de “los que trabajamos por hacer millonarias a las cadenas y hacernos millonarios nosotros, ni más ni menos”.

En otra publicación, la hija de Mari Ángeles Delgado dijo que su intención no es atacar a la cadena que la descubrió, porque “ellos como empresa si tienen la fortuna de encontrarse a 'peleles' que aceptan 150 euros o incluso van completamente gratis, ole por la empresa”.

Sobre su pasado televisivo, explicó que su caché en los buenos tiempos era de “unos 15.000 o más por intervención y a eso le sumas: dietas, transporte, chófer, brillantes maquilladores y peluqueros, estilistas, vestuario... Es decir, todo lo que conlleva ser estrella y contribuir al éxito de las cadenas que ganaban millones y millones con nuestras apariciones”.

Nízar insistió en que ella no trabaja para presumir de salir en televisión, y que cuando está frente a la cámara es “una currante”. Y ha agradecido a todos los profesionales que han contado con ella para intervenir en programas, “porque cada vez que me han contratado me han pagado muchísimo dinero, exactamente el que merecía... Y eso, ahora, por esta panda de 'culi cagados' ya no sucede, fundamentalmente porque no lo valen ni logran esos índices de audiencia que nosotros, los Nízar, siempre hemos conseguido”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AIDA NIZAR (@aidanizaraida)

Sigue los temas que te interesan