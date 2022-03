William Levy, el actor que arrasa en España con el éxito de Netflix 'Café con aroma de mujer'

El éxito de Café con aroma de mujer es innegable, tanto en nuestro país como internacionalmente, su romántico argumento ha cautivado a millones de espectadores que han caído rendidos ante esta telenovela colombiana producida por Yalile Giordanelli y emitida en el Canal RCN y distribuida por Netflix.

Café con aroma de mujer, es un remake del éxito de 1994 que narraba la historia de Teresa Suárez, Gaviota, y de su madre, como dos trabajadoras que viajaban a lo largo del país en busca de lugares para trabajar como recolectoras de café.

Pero sin duda, en la última versión de la historia estrenada el año pasado, el protagonista de la ficción coincide con el protagonista absoluto fuera de la pantalla, y es que William Levy ha conquistado a todos los seguidores de 'La Gaviota' y ha creado todo un ejército de fanes, tanto por su aspecto físico como por el papel que interpreta. De hecho, entre estas seguidoras del actor se encuentran famosas de nuestro país, desde Mercedes Milá hasta Anabel Pantoja o Belén Esteban.

El actor da vida a Sebastián Vallejo, un galán de telenovela tradicional que vive junto a Laura Londoño, La Gaviota, una historia de amor que han convertido a esta serie en una de las más famosas de toda la plataforma.

Pero ¿quién es William Levy?

Nació en La Habana en 1980, se crio con su madre y su familia materna después de que su padre no quisiese tener relación con él ni sus hermanos. Tal y como ha expresado en sus redes sociales, su infancia no fue del todo fácil. "No teníamos lujos como pasta de dientes, usamos carbón y bicarbonato de sodio. Poníamos calcetines juntos para hacer una pelota de béisbol y jugábamos sin zapatos. Con creatividad e ingenio siempre encontramos una manera de perseverar".

Tras quince años en Cuba, llegó a Estados Unidos siguiendo a su padrastro, que pudo llegar hasta el país americano después de solicitad asilo político y traer al resto de su familia. Gracias a ser un buen jugador de béisbol, consiguió una beca universitaria donde comenzaría a estudiar administración de empresas. Pero pronto su pasión por actuar salía a luz y dejaba sus estudios universitarios para comenzar a centrarse en sus clases interpretativas.

Iniciaría su carrera como modelo, que compaginaría con sus primeros papeles en telenovelas grabadas en Miami y México, algo que le daría bastante popularidad. También participó en dos realities de Telemundo, donde trabajaba como actor, la Isla de la Tentación y Protagonistas de novela 2. Este último programa consistía en intentar conseguir un papel en una telenovela, lugar en el que conocería a la que sería su mujer Elizabeth Gutiérrez desde el año 2003.

Su mayor salto a la fama sería en 2011 tras su aparición en el videoclip de Jennifer López, I'm Into You, que realizaron en Riviera Maya y durante el que, según se rumoreaba, mantuvieron un romance. Debutaría en Hollywood en 2014 con un papel en la película El club de las madres solteras, al que se sumaría su participación en Resident evil: Capítulo final. Acorralada, Mi vida eres tú y la famosa Café con aroma de mujer, han sido algunos de sus éxitos.

Hace unos días, se conocía la noticia de su participación en el Conde de Montecristo, con la productora Secuoya.

Anabel Pantoja me representa tanto con los dramas amorosos y viendo Café con aroma de mujer para olvidarse de todo

