Secuoya ficha a William Levy, el guapo de moda en Netflix, para la adaptación de 'Montecristo'

Secuoya Studios y Pantaya acaban de anunciar la puesta en marcha de la producción conjunta de Montecristo en asociación con William Levy Entertainment, la empresa del actor de moda en Netflix gracias al éxito del remake de Café con aroma de mujer.

El estudio de contenidos español y el servicio de OTT streaming líder estadounidense dirigido a hispanohablantes trabajan ya en la preproducción de esta adaptación contemporánea del clásico de la literatura universal.

El thriller, ambientado en La Habana, Miami y Madrid, estará protagonizado por William Levy, (Resident Evil: El Capítulo Final, En brazos de un asesino) y un reconocido elenco de actores nacionales e internacionales.

Esta producción de seis episodios estará dirigida por Alberto Ruiz-Rojo, director con un amplio bagaje televisivo (Templanza, Caronte), además de ganador del Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por Flash, y escrito por los guionistas Lidia Fraga (Método Criminal) y Jacobo Díaz (Método Criminal).

La serie será producida por David Martínez, cuenta con la producción ejecutiva de Secuoya Studios y Sergio Pizzolante. Levy y su socio Jeff Goldberg también serán productores ejecutivos. La serie se estrenará en Pantaya en EE. UU. y Puerto Rico.

“Estamos extremadamente orgullosos de nuestra lista de múltiples proyectos con Pantaya y William, ambos son una parte integral de nuestro plan de expansión en las Américas y el mundo”, señalan David Martínez, director de Ficción, y Sergio Pizzolante, representante en Latam/US de Secuoya Studios, respectivamente.

"Montecristo es nuestra nueva serie clásica premium modernizada. Esta historia de venganza y pasión tiene personajes inolvidables en su núcleo y la nueva versión de esta historia atemporal está brillantemente concebida. Sentimos que no hay mejor asociación para servir la venganza con frialdad”, dijo Mario Almeida, jefe de Contenido de Pantaya.

En Montecristo, Levy interpreta a Alejandro Montecristo, una figura enigmática que irrumpe en el ojo público y genera preocupación entre la élite mundial porque se desconoce el origen de su fortuna y su pasado. Es el fundador y director ejecutivo de una empresa tecnológica que ha despertado la envidia y el interés de muchos, entre ellos Fernando Álvarez Mondego, un empresario relacionado con la aristocracia española que quiere adquirir la empresa Montecristo. Lo que Fernando no sabe es que Montecristo es alguien a quien conoció hace décadas y el motivo de su surgimiento se alimenta puramente de venganza.

"Me he sentido atraído por la historia del Conde de Montecristo desde mi juventud. Es un personaje misterioso en su búsqueda de justicia y venganza, temas poderosos con relevancia universal. Estoy muy emocionado de trabajar con Secuoya Studios y PantaYa para contar esta historia de una manera que no se ha hecho hasta ahora”, dijo William Levy.

William ha sido nombrado uno de los diez mejores actores latinos por Variety, después de haber participado en una serie de películas que incluyen Single Moms Club de Tyler Perry, Term Life de Universal y Addicted de Lionsgate, que obtuvo el promedio más alto por pantalla durante su primer fin de semana y le valió a William el premio a Mejor Actor en los Premios Juventud de Univision.

William también protagonizó Resident Evil: The Final Chapter para Screen Gems y fue una serie regular en ‘Star’ para 20th Century Television y Lee Daniels Entertainment. Más recientemente, escribió, produjo y protagonizó la película En Brazos De Un Asesino para Pantelion Films, que actualmente se transmite en Pantaya. La película se basó en la novela de suspenso y romance Killing Sarai escrita por el autor del New York Times J. A. Redmerski.

