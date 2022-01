Jorge Pérez estalla contra Antonio David Flores y le cuestiona como padre en 'Ya es mediodía'

Jorge Pérez ha sorprendido en su última aparición en Ya es mediodía al comentar la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco. El guardia civil, que mantiene una estrecha amistad con Rocío Flores desde que coincidieron en Supervivientes, ha estallado contra el padre de su amiga de una forma nunca antes vista en él.

El colaborador del programa de Sonsoles Ónega se ha posicionado tras ver el comunicado de Antonio David y las declaraciones de Riesco en El programa de AR. "Estoy muy decepcionado, sabiendo el año de mierda que ha pasado Rocío, todo lo que realmente ha pasado, haberse precipitado así me parece muy equivocado e incluso cruel", ha aseverado en un tono poco habitual en él.

El también modelo no ha tenido reparos en cuestionar la implicación del exmarido de Rocío Carrasco y de su nueva pareja en las fotografías que confirman su relación: "Tengo mis dudas en que les hayan pillado, la verdad. Y de ser así, tengo claro que podían haber sido más cautelosos en su relación".

El monumental cabreo de Pérez ha sido más evidente a medida que ha avanzado su discurso, en el que ha llegado a cuestionar a Antonio David como padre: "Todo el mundo tiene derecho a enamorarse, pero cuando tienes hijos tienes una responsabilidad. Te lo tienes que pensar mucho antes de tener hijos. No se puede tener hijos por el mundo y luego querer hacer tu vida, desentenderte", ha espetado.

"Perdonadme, pero es que estoy muy cabreado", ha dicho el colaborador, consciente de su tono. Y es que asegura que ha hablado con Rocío Flores y le ha dicho que está "asimilando todo esto". "Con el año que ha tenido, empezar el año con todo esto me parece cruel", añade.

Pese a que su amiga no ha querido criticar públicamente la actitud de su padre, Jorge Pérez se ha posicionado abiertamente con Olga Moreno: "Empatizo mucho más con Olga. Las matemáticas son sencillas, si Antonio David está aquí con Marta, la que está en Málaga con sus hijos es ella".

Sobre Marta Riesco, el colaborador ha comentado que "ha estado desafortunada al decir 'me ha dado mucha ternura ver la escena, pero no me siento responsable'". "¡Responsable no soy yo!", ha sentenciado.

Finalmente, Sonsoles Ónega ha zanjado el asunto, no sin antes expresar su asombro por la contundencia con la que Jorge Pérez ha cargado contra Antonio David Flores. "Estás hoy que no te conozco, te vamos a tener que poner temas que te cabreen todos los días, ha bromeado.

Sigue los temas que te interesan