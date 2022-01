Carlota Corredera saca las garras por Patiño tras el ataque de Rocío Flores: "Estás desubicada"

No hay tregua. Cada uno de los movimientos realizados por cada uno de los miembros de la familia de Rocío Jurado genera polémica, y para muestra las palabras que Carlota Corredera dedicó este viernes a Rocío Flores. La presentadora de Sálvame Diario aprovechó su tribuna para salir en defensa de su compañera María Patiño después de que la hija de Rocío Carrasco cargara contra ella en El programa de Ana Rosa.

La joven no quiso entrar a valorar los comentarios que la presentadora de Socialité había vertido sobre ella a tenor de sus palabras en relación con la ausencia de su madre en estas últimas navidades. Una no presencia que para la nieta de Rocío Jurado ya está más que normalizada dado que no existe relación alguna entre ella y su progenitora desde el año 2012. Seria y contundente, Rocío Flores dedicó unas palabras a Patiño en las que cuestionada su valor profesional. Un asunto que próximamente será analizado en los tribunales, según contó la hija de Carrasco.

"A mí me acusó de haber puesto una denuncia falsa, imputó un delito a mi padre diciendo que ella tenía pruebas y que tenía un vídeo donde él ponía los carteles con la palabra 'maltratador', dijo que se había celebrado un juicio y que había testigos...", relataba la hija de Antonio David Flores, que confesó haber denunciado a Patiño.

"Es una periodista que está denunciada penalmente. No voy a defenderme en un programa de televisión, os voy a contestar en un juzgado y a partir de aquí que cada uno diga lo que quiera", terminaba diciendo la joven, que ha aprovechado para mencionar que se siente "dañada" por el trato recibido por la cúpula de La fábrica de la tele desde hace meses. Unas palabras que han revuelto a Corredera, que no tolera que se cuestione la profesionalidad de su compañera y de la productora para la que trabaja.

"Tú no has sentado a nadie de la cúpula de 'La fábrica de la tele' en un banquillo. La denuncia se ha archivado, igual que ha sido archivada la denuncia que le pusiste a 'Vanitatis' por publicar la sentencia que te condenaba por malos tratos continuados a tu madre durante tres años", asentía la viguesa, que no duda en sacar las garras para defender a Patiño. "Tanto tú como Gloria Camila tenéis que respetar a las personas que trabajan en esta cadena, pido que respetéis a María Patiño y las demás periodistas y presentadoras de la cadena que lo que hacen es su trabajo y no piensan como vosotras dos", dijo la que fuera la presentadora de los programas especiales de Rocío, contar la verdad para seguir viva, que concluyó su discurso añadiendo: "Estáis un poquito desubicadas me parece a mí".

Mensaje de Carlota Corredera para Rocío Flores y Gloria Camila: “Tenéis que respetar el oficio de la gente que damos la cara en televisión”



BRAVISIMA @CarlotaLlauger #yoveosalvame pic.twitter.com/1GVJ2f51yq — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 7, 2022

Este último enfrentamiento se suma a una larga lista que se suceden desde que en marzo del 2021 viera la luz la serie documental de Rocío Carrasco. Un testimonio del que Carlota Corredera se erigió como firme defensora y que la ha convertido en uno de los personajes televisivos más polémicos de la última temporada. Además de esta cuestión, las productoras Unicorn, donde trabaja Rocío Flores, y La fábrica de la tele parecen haber emprendido su particular 'guerra' tomando partido por uno de los dos bandos. Un juego que se realiza en la misma cadena y que está propiciando múltiples enfrentamientos que, por otra parte, nutren a diario de contenido la parrilla televisiva. Un grave problema familiar que además de audiencia está haciendo correr ríos de tinta también en los juzgados, donde sus protagonistas luchan por ser reconocidos ante la ley como los poseedores de la verdad.

