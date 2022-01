‘Socialité’ vende como primicia la salida del armario de un cantante que tuvo lugar en 2019

Este jueves 6 de enero Telecinco emitió en su franja de sobremesa el programa Socialité, que arrancó con la voz distorsionada de un cantante famoso. Alguien que saldría del armario y diría públicamente por primera vez que es homosexual. “No es que me lo prohibieran, pero sí me lo aconsejaban, siempre estaba el miedo”, decía el artista, cuya identidad sirvió de cebo a lo largo de toda la emisión. “Ahora quiere liberarse y gritar que es gay”, rezaban los rótulos del programa, que como siempre contó con la presentación de María Patiño.

A medida que avanzaba el programa, se insistía en cómo “un cantante muy famoso ha decidido hablar libremente de su sexualidad”. “Por fin va a hablar libremente de su orientación sexual, durante muchos años se ha sentido frustrado y por fin vamos a saber de quién se trata, vamos a dar el nombre exacto”, advertía una de las periodistas del programa, mientras daban pistas como que en su último concierto vendió 16.000 localidades, y que grabó un videoclip con Úrsula Corberó.

“Por primera vez este cantante ha hablado con la prensa, porque nunca ha podido expresarse sobre su condición sexual”, decían después. “Por primera vez va a dar la cara”, insistían, para desvelar que el cantante en cuestión era David Lafuente, antiguo componente del grupo Auryn.

Una salida del armario que no tiene nada de primicia, pues el propio David ya habló de su homosexualidad a través de las redes sociales en el año 2019, e incluso presentó a su pareja, el también cantante Junior Ferbelles.

A él le dedicó una entrada de Instagram, con una foto en la que aparecían los dos juntos, abrazados por la espalda. “No sé por dónde empezar a escribir nuestra conexión. Eres la luz de esa luna, la sal del mar que estamos pisando en la foto y el azul del cielo. Gracias por enseñarme que la vida tiene sentido cuando no lo parece, gracias por aparecer aquel día cuando estaba hecho una mierda y sin ganas de seguir”, le decía a su pareja y a todos sus seguidores. “Si ahora me deja de seguir gente por esto, adelante, el amor no se debe callar, el amor es para vivirlo y ser libres con él”, escribió también entonces.

Del mismo modo, hay que desmentir a Socialité sobre que sea la primera vez que David Lafuente cuente su homosexualidad con la prensa, pues ya hablado en otras ocasiones, con declaraciones muy similares a las emitidas por el programa. Además, no es cierto que en su último concierto vendiese 16.000 entradas, pues esos datos pertenecerían en todo caso a su etapa en Auryn, no a sus conciertos en solitario como los ofrecidos en los últimos meses.

