La incómoda experiencia de María Patiño el en programa de Buenafuente: "Lo pasé muy mal"

María Patiño se ha convertido esta semana en una de las protagonistas de 'Sábado Deluxe'. Ocupando su silla de colaboradora, aprovechó la presencia de José Corbacho en el plató para sacar a la luz un incómodo episodio del pasado. Un suceso en el que el humorista y presentador Andreu Buenafuente no sale precisamente bien parado.

La conductora de 'Socialité' hizo una pausa durante la entrevista de Corbacho, que acudió al programa de Telecinco para hablar de su recuperación tras un trasplante de riñón, para agradecerle frente a miles de espectadores el buen gesto que tuvo con ella años atrás. Una visita al programa de Buenafuente que retiene en su memoria y que ha revelado tiempo después de que tuviera lugar. María, que fue invitada al programa del catalán, cuenta que notó desde el principio la animadversión del presentador hacia su persona a consecuencia de no tener un feeling especial con el mundo de la prensa del corazón. Una situación que provocó que Patiño viviera su entrevista de manera poco agradable.

María Patiño agradeció a José Corbacho por haberle "echado un capote" en su encuentro con Buenafuente.

"Te estoy eternamente agradecida, aunque tú igual no lo recuerdas. Cuando Buenafuente me invitó a su programa lo pasé muy mal. Recuerdo perfectamente cómo me echaste un capote y me tranquilizaste", dijo la presentadora dirigiéndose a Corbacho. "Me sentí muy pequeñita. Me encontré en una situación en la que no me sabía desenvolver", añadió María, que dio las gracias públicamente a José Corbacho por cómo se portó en tan difícil momento: "Quería darte las gracias porque tuviste la capacidad de ser diplomático. Creí que me moría. Corbacho se dedicó a mediar para darle el sitio a Buenafuente y para darme mi sitio a mí. Eso no lo olvidaré".

El cineasta, que trabajó durante años junto a Andreu Buenafuente, no quiso dar mayor importancia a estos hechos que tanto parecen haber marcado a María. Un fantástico gesto por parte de la gallega que pone en evidencia la equidistancia que existe entre dos de los personajes más conocidos de la pequeña pantalla.

Si bien es cierto que Andreu Buenafuente no suele mostrar interés por lo referente a la prensa rosa, por su programa han pasado varios integrantes de 'Sálvame' como Paz Padilla o Jorge Javier Vázquez. Invitados que durante su conversación con el catalán parecían estar disfrutando de la entrevista, lo que no quita para que en un futuro cercano alguno de ellos asevere haber vivido alguna experiencia similar con el conductor de 'Late Motiv'.





