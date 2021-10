Kiko Rivera arremete contra Telecinco y elogia a su principal rival: "¡Viva Antena 3!"

Furioso, así se ha mostrado Kiko Rivera en su último directo a través de las redes sociales. El hijo de Isabel Pantoja ha manifestado su malestar por el insistente seguimiento que los reporteros le están haciendo desde la publicación de su última exclusiva, donde cuenta cómo ha sido la reconciliación con su madre y la nueva guerra abierta con su prima Anabel.

Mientras que Kiko charlaba con sus seguidores, el programa 'Socialité' emitía, también en riguroso directo, imágenes del exterior de la casa donde se encuentra el dj. Una situación que le provaca un notorio enfado y que no está dispuesto a seguir tolerando. "Una cosa es que tú vayas un día porque te llaman, cada uno se gana la vida como quiere, pero ser pesado y hacer acoso como hacen ellos no", ha dicho Kiko en referencia a los diferentes medios que se agolpan cada día en las proximidades de su hogar sevillano, pero no todo ha quedado en una mera queja. Si bien es cierto que la carrera mediática de Kiko Rivera está estrechamente ligada con Mediaset, el dj ha confesado no estar satisfecho con el trato que recibe en la actualidad por parte de la filial italiana y cataloga de "acoso" la situación con la que lidia cada día.

Kiko Rivera durante una de las entregas de 'Cantora, la herencia envenenada'.

"No es buscado, no. Yo tengo el derecho de contar lo que me salga de mis cojones, pero nadie tiene que estar debajo de mi casa 24 horas, eso no se lo busca nadie", asiente el sevillano. Momento que ha aprovechado para mostrar su desconocida afinidad con la principal competidora de la que era, hasta ahora, su casa televisiva. "Pues sí. ¡Viva Antena 3!, qué quiere que te diga... La verdad es que me mola muchísimo Antena 3, lo veo mucho", afirma Kiko, que conoce y es seguidor confeso de algunos de los programas líderes de la cadena de Atresmedia. "Veo muchos de los programas que hay, como 'Tú cara me suena' o el 'Mask', este de las máscaras... molan mucho", señala.

Pese a que en los últimos años la cadena de Fuencarral ha sido el lugar donde ha realizado sus últimas apariciones televisivas, todas ellas cuantiosamente remuneradas, el hijo de la tonadillera ha dicho basta y promete establecer líneas rojas con la que hasta ahora era su cadena amiga. Una decisión que también afecta al programa donde ha disparado mediáticamente a algunos de los miembros de su familia. "Os equivocáis, no voy a ir al 'Deluxe'", ha contestado el hijo de la tonadillera a la pregunta de uno de sus seguidores. Una situación que, de ser firme, podrían dejar a Kiko Rivera fuera del circuito televisivo por un tiempo.

Si bien es cierto que Kiko ha acudido en alguna ocasión a programas de Antena 3, lo cierto es que las polémicas por las que ha sido noticia últimamente no han interesado a la línea editorial de la cadena de San Sebastián de los Reyes. Problemas familiares, infidelidades y traiciones que han hecho que su perfil encaje mejor en los contenidos que ofrece Telecinco.

Molesto por la situación que está viviendo con la prensa, y en especial con la allí enviada por parte de Mediaset, el dj ahora parece querer acercarse un poco más a Atresmedia. Una posible comunión que, quién sabe, podría dar sus frutos en un futuro próximo a través de formatos más 'blancos' y 'familiares' que a los que está acostumbrado a frecuentar.

Sigue los temas que te interesan