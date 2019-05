Aída Nizar, tras triunfar en Latinoamérica: "En España los cachés son absurdos. No me siento valorada"

Aída Nizar (44 años) ha vuelto a España tras convertirse en una de las finalistas de Resistiré, concurso extremo de la televisión chilena. Allí ha pasado los últimos meses de su vida.

Antes de volver a su país, la televisiva hizo un alto en Italia, país en el que ya ha trabajado, para encontrarse con uno de los mitos del cine para adultos: Rocco Siffredi (55). Aunque durante su encuentro ambos demostraron tener algunas diferencias en cuanto a la forma de ver la vida, ambos demostraron una gran química. Tanto fue así, que la exconcursante de Gran Hermano Vip desea trabajar con él en un futuro.

Con una amplia experiencia en la pequeña pantalla, Aída pretende trabajar en Argentina y en México, ya que en Latinoamérica se siente muy querida y valorada.

JALEOS ha hablado largo y tendido con ella sobre todos estos temas, además de algunas cuestiones de la última edición de Supervivientes, como es el caso de la participación de Isabel Pantoja (62).

¿Cómo ha vivido estos tres últimos meses en Resistiré?

Ha sido una experiencia durísima de mas de 100 capítulos. Me he sentido exhausta. Ninguna palabra podría describir el sufrimiento físico y mental que he padecido, pero me ha compensado el poder abrirme camino en el mundo de la televisión en mi adorada Latinoamérica. Es, sin duda, el concurso extremo con los desafíos más duros que existen en el panorama televisivo mundial. Me siento muy orgullosa de haber llegado a la final gracias mi actitud mental positiva y esa fuerza descomunal que aprendí de mi grandiosa madre. Hace unos días escuchaba a Jordi Gonzalez (56) decir que Supervivientes era el reality más duro, y os aseguro que en comparación con Resistiré, Supervivientes supone unas vacaciones.

Aída Nizar en una imagen promocional de 'Resistiré'. Telecinco

¿Prefiere la dinámica de allí antes que la de España? ¿Se siente más querida por la gente de Chile?

En el mundo latinoamericano Aída es un icono. Lo mismo me sucedió en mi amada Italia, porque soy una mujer pasional, muy capaz, inconmensurable y arrolladora que desconoce los miedos y no ve jamás los límites. Adoro mi trabajo y hago que el mundo adore su vida. En España, por el contrario, siendo un genio que bate records de audiencia y muy querida por los jefes y espectadores, me he sentido menos valorada, quizás porque no acepto cachés absurdos. Yo amo mi trabajo pero no me regalo como hacen tantos por el mero hecho de dejarse ver en la tele. Hay mucho 'yonki' de la televisión.

¿Cómo es que se interesó por usted la televisión latinoamericana?

En este caso Mega TV llevaba seis años deseando que aceptara la propuesta de la televisión más vista en Latinoamérica. Al proyecto luego se unieron MTV y Azteca de México. Jamas se había emitido un reality para TV3 a nivel mundial con millones y millones de espectadores en mas de 22 países . Está siendo un colosal éxito y además ahora también lo ha comprado MTV España y Portugal. Resulta orgásmico formar parte y ser protagonista de un reality tan extremo.

Se ha hablado mucho de su encuentro con Rocco Sifreddi...

Entre nosotros surgió mucha admiración. Ambos somos genios cada uno en nuestro sector, pero no cabe duda que provocamos una química inolvidable y el espectador la gozó. Es un hombre que derrocha clase y que impone, con una familia extraordinaria. Estoy segura de que habrá proyectos que realizar juntos. Cuando hay tanto talento solo hay que sumarlo y brindárselo a los espectadores.

Rocco Siffredi y Aída Nizar durante su encuentro en Italia.

El mes pasado salió publicado que había estado hospitalizada. ¿Qué pasó realmente?

Sufrí un ataque con una hipotermia. Aída volvió a nacer en Resistiré. Sentí que me moría, pero Dios no me quiso llevar dado que aún tengo mucho que enseñar en este mundo. Fue un durísimo momento en el que pasa toda la vida en fotogramas mentales. Aída ahora tiene dos corazones y dos vidas.

¿Proyectos a partir de ahora?

Me consta que hay mucha añoranza de Aída Nizar en la televisión en España cuando los personajes que veo son todos tan previsibles. Me aburren los personajillos que veo en Sálvame, y ver cómo se odian y se sacan las entrañas. Muchas veces parece el muro de las lamentaciones porque han pasado de entretener a crucificarse. Veo poco talento y mucho desprecio. Como decía el gran Javier Sarda (61): "Cuando eres previsible en la televisión, estás muerto".

¿Cómo ha sido su vuelta a España?

Mi vuelta ha sido a lo grande. No pude ni disfrutar de la belleza de Santiago de Chile dado que, como consecuencia de mi estrepitoso éxito en Italia, firmé un contrato con Bárbara D’Urso para trabajar en sus revolucionarios y exitosos programas. No he podido ni quiero descansar. Aquí lo que se ha contado del programa es que me dio un ataque y que me pegaron. Los éxitos cosechados de Aída Nizar cuesta publicarlos, ¿por qué? si vendo igual. Hay recelo hacia mi talento, pero aun así jamás logran eclipsarme porque brillo demasiado. En España levanté yo solita la audiencia de GH VIP, más tarde conquisté Italia, después de mi éxito en Resistiré enamoré a Latinoamérica. En la actualidad voy a por Argentina y México, porque las propuestas que me han llegado me hacen sonreír al mundo.

Aída Nizar en una imagen de cuando concursó en 'Supervivientes'.

No sé si está siguiendo esta edición de Supervivientes. El bombazo de Pantoja como concursante, ¿qué le parece?

Me sorprende que una mujer tan luchadora como ella que ha vivido situaciones tan duras y humillantes, se quiera marchar a las dos semanas de concurso. Sé lo que es estar en Supervivientes y ella debería sentirse muy afortunada de haber cerrado un contrato que la reportará una tranquilidad económica para el resto de su vida, además de haber salvado Cantora. A Honduras se va a disfrutar porque lo verdaderamente duro en la vida no es pasar hambre o tener quemaduras. Lo duro es no llegar a fin de mes o que te quiten tu casa. Yo le diría a Isabel que menos paripé ilustre Pantoja y más dedicación y entrega al público para el que trabajamos y por el que estamos en televisión.

