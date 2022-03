Tamara Falcó cuenta en 'El Hormiguero' su tenso encuentro con el Papa: "Se enfadó conmigo"

El Hormiguero acogía este jueves 23 de marzo a dos estrellas del cine americano, Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II, cerrando así una de sus semanas más hollywoodenses, ya que ayer acudía al programa de las hormigas el actor Jared Leto para presentar su último lanzamiento, Morbius, que se estrenará el próximo 1 de abril en nuestro país.

Los dos actores visitaban por primera vez el plató de El Hormiguero, para presentar su nueva película Ambulance, que se estrena el próximo 13 de abril. Una película cargada de acción que se desarrolla en las calles de Los Ángeles, y en la que según confiesan los intérpretes, se han destruido cientos de coches. "No sabría decirte cuántos coches hemos destruido, pero más de los que te puedas imaginar", explicaba Yahya Abdul-Mateen II.

Durante la entrevista, el presentador puso en un compromiso al actor Jake Gyllenhaal y le preguntó si sabía alguna canción en español, y acto seguido Pablo Motos cogía su guitarra y comenzaba a tocar la canción de La bamba.

Tras la entrevista, Pablo Motos formaba su clásica mesa de debate, eso sí, con todos los participantes que ya han salido de su confinamiento: Cristina Pardo, Juan del Val y el propio Pablo Motos. Junto a Nuria Roca y Tamara Falcó completaban esta sección del programa, y era precisamente la influencer la que inauguraba el debate con su curiosa historia junto al papa Francisco.

"Le llevé un regalo al Papa que era una Virgen, la Virgen de la Alegría, y entonces la verdad es que yo iba muy ilusionada con mi Virgen que era un regalo para él, y claro cuando me tocaba saludarle pues me arrodillé, el también vio a la Virgen arrodillarse y me hizo un gesto (como para incorporarse) un 'poquito' enfadado. Para mí ver al Papa es como ¡guau!, y le vi enfadado y me dije, ¿qué estoy haciendo?", contaba entre risas. "Ya me levanto y bendice a la Virgen y le digo 'no, no, es para usted', y ya se quedó así muy contento y me dio las gracias", concluía visiblemente nerviosa. A lo que Juan del Val añadía: "No solo puedes presumir de ver al Papa, sino de decir que se ha enfadado contigo". Con esta curiosa historia provocaba la risa de toda la mesa, incluido el propio presentador Pablo Motos

[Más información: Pablo Motos "se pasa de la raya" en 'El Hormiguero' al hablar de la guerra: "Es el mayor negocio"]

Sigue los temas que te interesan