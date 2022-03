Mamen Mendizábal estalla en su programa: "Estoy harta de que digan que somos todo chicas en laSexta"

Mamen Mendizábal continúa con su programa en el prime time de laSexta, Encuentros Inesperados, y en el programa de esta semana reunía a Esperanza Aguirre, La Mala Rodríguez, Luz Sánchez Mellado y Carolina Iglesias para hablar sobre mujeres y feminismo.

Las cinco mujeres se sentaron en la mesa para discutir sus diferentes perspectivas sobre el papel de la mujer en su vida, en su hogar y en su trabajo. Y era precisamente en su trabajo, cuando la presentadora aseguraba que en muchas ocasiones se prejuzga a las mujeres "si son guapas parece que ya no pueden ser listas". Ante estas declaraciones, Esperanza Aguirre afirmaba no estar de acuerdo y que para ella son "un topicazo".

Pero esto no se quedaba ahí, y la presentadora del podcast Estirando el chile, Carolina Iglesias exponía su perspectiva de este asunto en la televisión. "Bueno, es un topicazo pero no hay más que ver la televisión para darse cuenta de que puede haber cómicos que no sean guapos, pero todas las mujeres que están relacionadas con la comedia son guapas y bastante normativas. Dentro de mi profesión, en la comedia, el físico sigue siendo importante", aseguraba Iglesias.

Esta opinión era respaldada por Mamen Mendizábal y apostillaba que "en el momento en el que hay una pantalla por delante...". A lo que añadía sin cortarse ni un pelo, y visiblemente enfadada: "Yo de esto estoy un poco harta, de este tema, del tema de 'todo chicas en laSexta', pero hay que recordar que hemos cubierto campañas electorales, procesos de partidos larguísimos, la judicialización de la corrupción de los tribunales en España... Pero ¿solo somos guapas no?", finalizaba la presentadora. Esperanza Aguirre, con referencia a esa última pregunta retórica de Mendizábal, y junto con una leve sonrisa, le preguntaba si esto le parecía poco. "Sí, me parece una porquería que con 46 años se siga reduciendo a alguien como 'guapa'", le respondía la expresentadora de Más Vale Tarde.

También han abordado el asunto de las críticas que la representante de este año en el Certamen de Eurovisión, Chanel Terrero, por su canción y estética. "Me estoy acordando de Chanel y de cómo le cayeron encima las críticas porque hubiera ganado alguien guapo, sexy...", protestaba Mamen. "Puede no gustarte la propuesta, el problema eran los argumentos de la gente: 'no se quiere nada con lo que hace', 'por qué está bailando así', 'la ropa que lleva'...", añadía Carolina Iglesias.

[Más información: El alegato feminista de José Bono en favor de sus hijas que no deja indiferente a nadie]

Sigue los temas que te interesan