Chanel: "Me da mucha lástima que se nos siga cuestionando cómo vamos vestidas o qué cantamos"

Chanel Terrero, representante de España en Eurovisión 2022, ha presentado este lunes el videoclip de SloMo, el tema con el que competirá en Turín el próximo 14 de mayo. La artista se ha mostrado ilusionada y ha compartido con los medios sus impresiones a dos meses de vivir su gran momento en el certamen europeo.

La cantante asegura que está viviendo el sueño de su infancia, cuando veía "esos videoclips de Shakira, Thalía, Beyonce, J Lo..." y soñaba con formar parte de ellos. "A esa niña pequeña le diría: ¡lo has conseguido!", ha celebrado.

La joven no pierde su eterna sonrisa a pesar de que su camino a Turín no ha estado exento de polémica. Y es que desde su victoria en el Benidorm Fest Chanel ha tenido que enfrentarse a duras críticas que señalan, entre otras cosas, la letra de su canción. "Todo esto está siendo nuevo para mí, es la primera vez que estoy en la palestra y hay una opinión sobre absolutamente todo lo que hago", confiesa. Y añade: "Es normal y lo comprendo, pero cuando se cruza la barrera de la falta del respeto siento frustración y ganas de alzar la voz y decir 'señores, tengamos cuidado con esto'".

La artista reconoce que le han dado "bastante caña", aunque no quiere que las críticas eclipsen todo el apoyo que ha recibido. "Parece que lo malo hace más ruido, pero lo bueno también está ahí y lo veo. Para mí es superimportante que la gente decida emplear su tiempo para apoyarme", expresa.

"Yo no estoy haciendo daño a nadie, me subo al escenario a disfrutar y a contagiar buen rollo", explica Chanel, que lamenta que denuncia que "a la mujer se la cuestiona más que al hombre". "Aunque me hubiese puesto un esquijama para hacer la coreo, me sentiría igual de poderosa y de potente. Me da mucha lástima que se nos siga cuestionando cómo vamos vestidas, cómo vamos maquilladas o qué cantamos", ha aseverado.

Finalmente, la abanderada de España en Eurovisión se ha pronunciado sobre la polémica por la letra de SloMo, que según el Observatorio de Igualdad de RTVE "perpetúa estereotipos sexistas en la representación de mujeres y hombres". Sobre este asunto, Chanel ha dicho lo siguiente: "Yo no escribí la letra, pero sí la interpreto, así que es importante creerme lo que estoy haciendo. Desde el momento en que escuché la letra, la siento mía".

La cantante reconoce que le "frustra" que se cuestione la letra de su tema. "Yo disfruto encima del escenario y me siento feliz y orgullosa de subirme al escenario en Turín y cantar la letra como es, hacer la coreo como es y vestirme como yo quiera", sentencia.

[Más información: Chanel, sobre 'SloMo': "Me siento orgullosa de la letra. Nosotras, nosotres, todos, a por todas"]

Sigue los temas que te interesan