Jordi Évole vuelve a sufrir un ataque de cataplexia durante su visita a 'El Intermedio'

El programa Lo de Évole calienta motores para su regreso a laSexta, y por ello, Jordi Évole acudía este jueves a El Intermedio para hablar con el Gran Wyoming de la nueva temporada. Lo que ninguno de los dos se esperaba es que se repitiese una escena similar a la vivida el pasado mes de febrero. Y es que Jordi volvió a sufrir otro ataque de cataplexia, la enfermedad que parece.

En un momento del encuentro, Jordi Évole estaba comentando la indignación de VOX por llamar albóndigas a las albóndigas veganas, lo que encadenó algunas bromas. “Pero, ¿por qué me faltas? Con el cariño que vengo a verte”, le dijo el invitado al conductor de El Intermedio. “Y yo me tengo que estar callando porque me dicen que te voy a dar un pasmo, es mucha responsabilidad”, respondía Wyoming. “No me traigáis a niños burbuja, coño”, añadió el presentador, que se temía lo peor. “No, si al final le da”, vaticinaba. Évole no pudo aguantar la risa y sufrió un nuevo ataque de cataplexia.

Así, al igual que la otra vez, tuvo que apoyar sobre la mesa tanto la cabeza como los brazos. Ahí Wyoming dio por concluida el encuentro. “Me lo estaba pasando bien, pero vamos a tener que dejarlo”, bromeó el conductor, que le dijo al invitado “Jordi, me vas a joder el programa, ¡que entre el SAMUR!”, decía también, dando palmadas en la espalda del invitado.

Más tarde, Évole publicó un mensaje en las redes sociales explicando que estaba bien porque Wyoming le había hecho el “boca a boca”.

El problema de Jordi Évole con la cataplexia (o cataplejia) se conoció en el año 2020, cuando le dio levemente durante una entrevista en El Hormiguero. “A ver si te vas a desmayar, poca broma”, dijo Pablo Motos, preocupado mientras Jordi tumbaba su cabeza en la mesa. Instantes después, el entrevistado confesó que le había dado un poco, pero que se medica y acude a tratamiento en el Hospital Clínico de Barcelona. “Es de por vida, pero no es nada grave”, explicaba.

En febrero de 2021, Évole acudió para promocionar el estreno en laSexta del documental Eso que me das, que retrataba los últimos días de Pau Donés. Wyoming estaba haciendo todo tipo de chistes y Jordi Évole no podía parar de reírse, por lo que tuvo que apoyar la cabeza sobre la mesa.

Enseguida el propio Évole se recuperaba y le explicaba al presentador le explicó que tiene esta enfermedad derivada de la narcolepsia que provoca que, a veces, cuando se ríe pierda la musculatura. “Es un problema que tengo. Me medico, pero tú me haces mucha gracia” explicaba, añadiendo que hay mucha gente que la sufre y que no quiere que lo que le ha pasado se tome como una broma. “No me gustaría que la gente dijera que estamos frivolizando sobre ella, de hecho, aprovecho para decir que esta enfermedad existe y es jodida”, aunque en su caso “no es tan jodida”.

