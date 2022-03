'Sálvame' continúa afinando los detalles para intentar recuperar el favor de la audiencia

El pasado lunes 28 de marzo, Sálvame daba el pistoletazo de salida a una nueva etapa, otro intento de reinventarse para intentar solucionar la crisis de audiencia que sufre desde hace meses. Drásticos cambios que abarcan desde la desaparición del breve Sálvame Lemon Tea, la salida de Carlota Corredera como presentadora o la despedida de los clásicos directores David Valldeperas y Alberto Díaz, del que había sido su programa durante muchos años.

Pero estos cambios no son los únicos que se han producido a lo largo de esta semana, y es que el propio formato también está sufriendo una transformación un tanto progresiva que no deja ver cuál será el estilo final del programa de Telecinco.

Desde que comenzara la división en Sálvame Limón y Sálvame Naranja, el horario del primero ha sido siempre el mismo, desde las 16:00 hasta las 17:00, momento en el que todos los conductores de Sálvame decían la famosa frase, "ahora comienza Sálvame Naranja". Pero en la tarde de este jueves 31 de marzo, esto no solo no se ha producido, sino que ha sido solo la 'voz del plató' la que ha anunciado el cambio, que ha pasado bastante desapercibido. El nuevo Limón, presentado por Jorge Javier Vázquez y Adela González desde una mesa redonda bajo el pantallón, ha comenzado con su horario normal, pero cuando el reloj daba las cinco en punto, nadie se ha movido de la mesa para dar paso al 'plató principal', algo que se venía produciendo esta semana. De hecho, no ha sido hasta las seis cuando Vázquez se ha levantado de la mesa de Sálvame Limón en la que, por cierto, le acompañaban Marisol Galdón y Carlos Ferrando. ¿Será una clara intención de querer alargar su 'mesa seria de análisis' y dejar menos pantalla a los colaboradores?

Algo que también es inusual en el programa dirigido por Óscar Cornejo, es la presencia de tan pocos colaboradores, y es que hoy solamente cuatro acompañaban al presentador en el 'salón' de Sálvame Naranja, cuando lo normal es que los colaboradores varíen entre seis y ocho por día.

En cuanto al nuevo espacio de Belén Esteban, Lo de Belén, sorprenden los minutos que la dirección va recortando a la nueva apuesta de La Fábrica de la Tele. En un primer momento se anunciaba como una hora entera, pero la realidad es que tiene escasa media hora para desarrollarse, y en ocasiones menos.

Pero si hay algo que ha dejado claras las intenciones de 'volver a los orígenes' del programa, es la grabación de la canción original de la cabecera, un sencillo de Bibiana Fernández cantado allá por los años ochenta, y que hoy ha interpretado de nuevo en el estudio.

Bibiana Fernández pone voz a la nueva sintonía de @salvameoficial #yoveosalvame pic.twitter.com/pOm6Dn50XJ — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) March 31, 2022

