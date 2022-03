Kiko Hernández explica el preocupante motivo por el que ha estado ausente en 'Sálvame'

Kiko Hernández reaparecía hoy en el plató de Sálvame tras varios días sin personarse en su programa, algo que había hecho saltar las alarmas sobre cuáles podrían ser los motivos por los que uno de los colaboradores estrella del formato, no había acudido todavía al estreno de este 'nuevo Sálvame'.

Pero en la tarde de este 31 de marzo, Hernández reaparecía en Sálvame Naranja visiblemente afectado por lo que le ha sucedido estos últimos días. "He estado muy mal, he tenido Covid y lo he pasado muy mal. He tenido fiebre de 39 y 40 grados que no se me bajaba con nada, y también principio de neumonía", contaba Hernández ante la sorpresa de sus compañeros, que no sabían lo mal que se había encontrado.

"Hoy es el primer día que he dado negativo, y hoy es el primer día que me levanto de la cama", explicaba ante la sorpresa de Jorge Javier Vázquez, que no se lo creía y aseguraba que "es mentira". "No, no, te lo juro me faltaba hasta el aire, no podía ni hablar".

Kiko Matamoros, de vuelta también en el plató de Sálvame tras un viaje a las Maldivas con su pareja Marta López, aseguraba que él si sabía lo que le había ocurrido a Kiko Hernández y que había "estado muy preocupado por él".

El colaborador continuaba explicando que la dura situación que ha sufrido, le ha impedido contar a sus compañeros de trabajo cómo se encontraba realmente. "Da igual que no me hayáis escrito, no he podido ni contestar a las llamadas ni a los mensajes porque no estaba bien". Incluso aseguraba que uno de los días en los que más grave estaba pensaron hasta en la posibilidad de ingresarle en el hospital. "He estado mal de verdad, incluso un día estuvieron decidiendo si me ingresaban o no en el hospital. Y yo ya claro, imagínate con lo que soy yo con el tema de las enfermedades, me puse a llorar al médico diciéndole que me iba a morir... Monté una que no veas".

"Es que en dos años yo no lo había pillado, y te digo una cosa, si no llego a estar vacunado igual ahora mismo estoy en una UCI. Es que no me bajaba la fiebre con nada, con ningún medicamento", sentenciaba el colaborador ante el silencio de sus compañeros. De esta forma, Kiko acaba con las especulaciones que relacionaban su falta en el plató con algún asunto relacionado con la 'Operación Deluxe'.

[Más información: Kiko Hernández justifica su ataque machista a Sonia Arenas: “Era todo guionizado”]

Sigue los temas que te interesan