La sorprendente respuesta de Javier Sardá a las duras acusaciones de Kiko Hernández

Hace unos días, Kiko Hernández concedía una entrevista muy dura en la que confesaba su traumático recuerdo del que fuera el presentador de Crónicas Marcianas, Javier Sardá. El colaborador de Sálvame quiso arrojar un poco de luz sobre el oscuro pasado que, según Hernández, vivió al compartir plató junto a él.

El que fuera participante de Gran Hermano concedía una entrevista a Diez Minutos en la que afirmaba que, debido a su mal recuerdo, "jamás volvería a trabajar con Javier Sardá. Es una persona que está a gusto en el conflicto mientras se despelleja a los demás, aviva fuegos, no te frena. No le veo buena gente". Sobre todo por algunas de las apariciones que protagonizó Hernández que, a día de hoy, serían impensables en un programa de prime time.

Hoy, Sálvame, con el propio Hernández en el plató, emitía la respuesta de Javier Sardá a la extensa y crítica entrevista que el exconcursante de Gran Hermano concedía. "Tiene todo su derecho, él tiene que ejercer su libertad de expresión, faltaría más", a lo que añadía que las declaraciones no le saben "nada mal".

El colaborador, no ha perdido la oportunidad y ha querido contar todavía más situaciones que tuvo que vivir durante los años que trabajó en el programa de Telecinco más famoso de los 2000. "Estaba todo preparado, me decían cuándo tenía que tirar los vasos de agua".

Pero además, su discurso no se queda ahí y cuenta el traumático momento que tenía que vivir antes de comenzar cada programa. "La última etapa de Crónicas, antes de que Sardá me dijera diera a elegir entre A tu lado o Crónicas y se quedara muerto cuando le dije A tu lado, yo tenía que ir corriendo al aeropuerto, porque si no perdía el último vuelo a Barcelona, y yo vomitaba en el aeropuerto porque no quería ir al programa. Menos mal que al final me dijo, elige, porque es que vomitaba del asco que me daba ir a hacer cosas, no en contra de mi voluntad porque lo hacía porque me daba la gana, pero luego había una parte de mí que me decía 'no hagas esto'".

Además, afirmaba que en muchas ocasiones, desde el programa se les obligaba a tener ciertos comportamientos en directo porque si no "a lo mejor no renováis el contrato", explicaba el colaborador visiblemente enfadado.

