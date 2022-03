El crítico mensaje que Vicente Vallés manda a Pedro Sánchez desde el plató de 'El Hormiguero'

El madrileño Vicente Vallés lidera cada noche el tiempo de información nocturna en Antena 3, gracias a lo cual se alza como el más visto de la televisión desde el pasado mes de agosto de 2020, y es el único espacio capaz de superar de media los tres millones de espectadores.

Pero hoy acudía al plató de El Hormiguero no por su importancia informativa o sus opiniones, sino por su faceta como novelista. Ha presentado su nuevo libro, Operación Kazán, una historia que abarca más de cien años de historia que recorren la parte más oscura de los servicios secretos de países como Estados Unidos o Rusia.

El inicio del programa ha sido un tanto surrealista, ya que el presentador de informativos ha estado a punto de no llegar al comienzo por el poco tiempo que hay entre el final del informativo, y las instalaciones de El Hormiguero.

Al comenzar la entrevista, Pablo Motos no perdía la oportunidad de preguntar a Vicente Vallés cuál era su opinión sobre la situación que atraviesa actualmente nuestro país. Motos, afirmaba que hay un gran "descontento social y da igual si le preguntas a los de derechas o a los de izquierdas, la gente está muy enfadada", y finalizaba su intervención preguntando a Vallés si creía que Pedro Sánchez iba a convocar elecciones. "Hay gente que está muy enfadada, pero yo creo que Pedro Sánchez no va a convocar elecciones hasta que él crea que tiene que convocarlas. No creo que nadie, ni otros partidos, ni sus socios le vayan a forzar a convocarlas en contra de su voluntad", explicaba el periodista.

Este era el momento en el que el conductor de El Hormiguero aprovechaba para preguntar a su invitado, qué le parecían los últimos movimientos de Pedro Sánchez sobre el Sáhara. "Un día te despiertas y Pedro Sánchez ha cambiado de opinión sobre el Sáhara y ahora le parece bien que se convierta en una región autónoma de Marruecos, ¿a qué responde este acto?", comentaba Motos. "No lo sé, no sé el motivo", afirmaba Vallés, a lo que continuaba haciéndole una petición al presidente. "Llevamos desde el viernes que conocimos la noticia, hasta ahora que es martes a las 22:40 de la noche, sin haber escuchado todavía ni una palabra del presidente del Gobierno, solo al ministro de Asuntos Exteriores que mañana comparecerá en el Congreso. Sería buena cosa que tuviéramos más datos", sentenciaba el presentador con este mensaje.

