Trump insta a los iraníes a "tomar las instituciones" y lanza una amenaza a los ayatolás: "La ayuda está en camino"
Erfan Soltani, el veinteañero acusado de "librar una guerra contra Dios" al que pretende ejecutar Irán por ahorcamiento
Arezoo y Nilufar, disidentes de Irán: "Hay tiradores, se habla ya de 12.000 muertos y obligan a pagar por recuperar los cuerpos"
Irán pide a Trump evitar repetir un ataque militar y buscar una salida diplomática
El ministro de relaciones exteriores de Irán, Abbas Araghchi, envió este miércoles un mensaje al presidente de EEUU, Donald Trump, en el que le pide que "no cometa el mismo error" de junio de 2025 cuando bombardeó instalaciones nucleares en Teherán e insistió en buscar salidas diplomáticas.
Durante una entrevista exclusiva con Fox News, Araghchi dijo que su mensaje para Trump es que si repite una operación similar obtendrá los mismos resultados porque a su criterio "si destruyeron instalaciones y máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear y tampoco la determinación".
Posteriormente, el canciller iraní dijo que su país "ha demostrado estar dispuesto a negociar" pero que fue "Estados Unidos quien abandonó la diplomacia y optó por la guerra" y que insta a retomar las conversaciones sobre la mesa.
Durante la entrevista el canciller iraní insistió en que el Gobierno de Teherán tiene el control sobre las manifestaciones reportadas en las últimas semanas y que el clima de violencia ha disminuido.
El Ministro de Exteriores iraní dice que "no hay planes para ahorcar" cuando se le pregunta sobre las protestas
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este miércoles que "no hay ningún plan" de ahorcar a gente al ser preguntado sobre las protestas antigubernamentales en la nación de Oriente Medio.
"No hay ningún plan para la horca", ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores a Fox News en una entrevista. "La horca está fuera de discusión", ha afirmado.
Según la Sociedad de Derechos Humanos de Irán, con sede en Noruega, los ahorcamientos son habituales en las cárceles iraníes.
Irán cierra su espacio aéreo a todos los vuelos, excepto a los internacionales hacia y desde el país
Irán ha cerrado su espacio aéreo a todos los vuelos, excepto aquellos internacionales que aterricen y salgan desde el país.
Según FlightRadar, una plataforma de seguimiento de vuelos, Teherán emitió un aviso de que el espacio aéreo estaría cerrado por “poco más de dos horas”.
❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours.— Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026
Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po
Israel e Irán dialogaron en secreto para evitar ataques, según Washington Post
Israel e Irán intercambiaron mensajes en secreto a través de Rusia "diciendo que no se atacarían preventivamente entre sí", según el informe del Washington Post.
El G7 amenaza a Irán con sanciones por la represión de las protestas
Los ministros de Exteriores del G7 han advertido a Irán de que impondrán nuevas sanciones si continúa con la represión de las protestas que comenzaron hace más de dos semanas y que, según organizaciones de Derechos Humanos, dejan ya más de 3.400 muertos y miles de heridos.
En un comunicado conjunto difundido por la diplomacia francesa, los países instan a Teherán a ejercer “máxima moderación”, evitar el uso de la fuerza y respetar los Derechos Humanos, incluyendo la libertad de expresión, de información y de reunión pacífica.
El grupo ha expresado su profunda preocupación por el elevado número de víctimas y ha condenado las detenciones arbitrarias, la violencia deliberada y la intimidación de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.
Amnistía Internacional ha reclamado una “acción diplomática global” para poner fin a la impunidad ante lo que describe como una “masacre de manifestantes”, denunciando ejecuciones ilegítimas a una escala sin precedentes en medio del bloqueo de Internet.
Su secretaria general, Agnès Callamard, ha señalado que la gravedad de la represión desde el 8 de enero no tiene precedentes y ha acusado a las autoridades iraníes de recurrir a asesinatos masivos contra ciudadanos que reclaman un cambio político y respeto a los Derechos Humanos.
La ONG ha pedido a los Estados miembros de la ONU actuar de manera inmediata y coordinada, incluyendo convocar sesiones especiales y establecer mecanismos de justicia internacional para investigar y juzgar presuntos crímenes de Derecho Internacional.
Exteriores pide a los españoles que abandonen Irán por la inestabilidad del país
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha aconsejado a los ciudadanos españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país “con los medios disponibles” y ha actualizado sus recomendaciones de viaje ante la “gran inestabilidad” que vive la región.
Exteriores señala que la situación es “inestable en todo el país” y recuerda que las comunicaciones llevan interrumpidas desde el 8 de enero, con Internet y las llamadas desde el extranjero bloqueadas. Las aerolíneas han suspendido numerosas operaciones y se insta a verificar conexiones antes de viajar, aunque las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán siguen abiertas a extranjeros.
Las advertencias llegan después de que la ONG Iran Human Rights elevara a más de 3.400 los muertos y a miles los heridos en la represión de las protestas antigubernamentales, mientras el Gobierno iraní bloquea redes sociales y sistemas de mensajería.
Además, el Ministerio desaconseja “absolutamente” participar o grabar manifestaciones, fotografiar edificios oficiales o comentar asuntos políticos o religiosos en público o en redes, tras recordar que varios europeos han sido detenidos por estos motivos.
Exteriores también advierte de que los extranjeros con permisos de trabajo necesitan autorización para salir del país, un trámite que debe gestionar la empresa empleadora. La Embajada en Teherán carece de capacidad para autorizar salidas, al depender estas exclusivamente de las leyes iraníes.
El ministro José Manuel Albares ha reclamado a Irán que ponga fin a la violencia contra los manifestantes y ha rechazado una posible intervención estadounidense al considerar que no es lo que el país necesita en este momento.
El Brent sube con fuerza ante el temor a interrupciones del suministro en Irán
El barril de Brent para entrega en marzo volvió a encarecerse este miércoles y cerró en 66,52 dólares tras subir un 1,61 %, su nivel más alto desde el 23 de noviembre.
El repunte se produjo en un contexto de renovados temores a interrupciones en el suministro procedente de Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterara sus amenazas de intervenir en el país para frenar la represión de las protestas.
Los inversores también tomaron nota de que Trump extendió sus advertencias a países que comercien con Teherán, a los que amenaza con aplicar aranceles unilaterales del 25 %.
Mientras el crudo del mar del Norte ganaba 1,06 dólares respecto al cierre previo en el Intercontinental Exchange, hasta superar los 66 dólares, el barril de Texas se quedó por debajo del Brent y apenas logró situarse sobre los 60 dólares.
Además de la tensión iraní, el mercado mantiene la vista puesta en la escalada de la guerra en Ucrania y en el creciente pulso geopolítico sobre Groenlandia, donde el distanciamiento entre Estados Unidos y los países europeos eleva el riesgo de una toma forzosa del territorio.
-
La embajada británica en Teherán ha sido cerrada temporalmente
Trump: "Nos han dicho que los asesinatos en Irán están cesando, ya se han detenido"
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que le habían informado de que las muertes en la represión de las protestas en Irán estaban disminuyendo y que creía que actualmente no había planes para ejecuciones a gran escala, incluso mientras las tensiones entre Teherán y Washington seguían siendo elevadas.
Italia recomienda a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país si les es posible
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia ha recomendado este miércoles a los ciudadanos italianos que se encuentren en Irán que abandonen el país si les es posible, ante la crisis que vive el país, marcada por la violencia contra los manifestantes que protestan contra el régimen de los ayatolás.
"El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma la recomendación de que los ciudadanos italianos que puedan abandonar Irán lo hagan", señaló el departamento en un comunicado difundido este miércoles.
ONU denuncia cifras “horribles” de muertos en las protestas de Irán.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló este miércoles que la ONU aún no cuenta con “una cifra propia de muertos” por las protestas en Irán, pero calificó como “horribles” las estimaciones difundidas hasta ahora, que oscilan entre 2.000 y 12.000 fallecidos.
En una rueda de prensa, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, expresó la profunda preocupación de la ONU por la violencia contra los manifestantes y urgió a las autoridades iraníes a permitir protestas pacíficas y proteger ese derecho, al tiempo que recordó que el personal de la organización en Irán se centra principalmente en tareas humanitarias y de desarrollo, lo que dificulta la verificación de sucesos en el terreno.
Dujarric agregó que la ONU busca programar contactos con las autoridades iraníes lo antes posible y señaló que cuenta con 46 funcionarios internacionales y más de 400 nacionales en el país.
Mientras tanto, la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) reportó al menos 3.428 manifestantes muertos en los primeros 18 días de protestas, con miles de heridos y más de 10.000 arrestos desde el inicio de las manifestaciones; solo entre el 8 y 12 de enero se registraron 3.379 muertes según esta organización.
Estados Unidos suspende visados a 75 países por políticas antimigratorias, entre ellos Irán
El Gobierno de Estados Unidos ha suspendido de manera indefinida la tramitación de visados para migrantes de 75 países, incluidos Irán, Rusia, Somalia, Afganistán, Brasil, Egipto y Nigeria, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
La medida, que comenzará a aplicarse el 21 de enero, busca impedir que personas que puedan depender de prestaciones públicas ingresen al país, siguiendo nuevas normas de selección anunciadas en noviembre de 2025, y se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias tras incidentes de seguridad y la retirada del estatus de protección temporal a algunos migrantes somalíes.
Autoridades iraníes admiten que hay "muchos muertos" en las protestas
Las autoridades iraníes no tienen aún un recuento de las víctimas mortales de las protestas que han sacudido al país en las últimas semanas, aunque admiten que hay "muchos muertos", según comentaron fuentes gubernamentales en Teherán.
"No tenemos un número de muertos aún", indicaron las fuentes bajo condición de anonimato, añadiendo a continuación que "ha habido muchos muertos".
-
Reino Unido retira a su personal militar de una base aérea en Catar
El PP pretende que el Congreso lea mañana una declaración en apoyo al pueblo de Irán
El PP ha enviado a los grupos parlamentarios del Congreso una propuesta de declaración institucional en apoyo al pueblo de Irán frente a la "brutal" represión del régimen de los 'ayatolás', con la intención de que el texto pueda leerse al inicio del Pleno de este jueves, donde comparecerá el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para dar cuenta de la postura del Gobierno ante la situación abierta en Venezuela tras la intervención estadounidense.
La ONG Iran Human Rights informa que 3.428 manifestantes han muerto desde el inicio de las protestas
La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, informó que al menos 3.428 manifestantes han muerto desde el inicio de las protestas contra el poder, y que miles más habrían resultado heridos.
“Esta cifra es un mínimo absoluto”, advierte IHR, que asegura haber recibido “nuevos informes y testimonios que muestran aún más la magnitud de la violencia”. La organización también señala que al menos 10.000 personas han sido detenidas.
El ministro iraní acusa a Israel de armar a los manifestantes y provocar muertes
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, acusó este miércoles a Israel de armar a los manifestantes que llevan semanas protestando contra el Gobierno y aseguró que, con estas acciones, busca “arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán”.
Araqchi sostuvo en redes sociales que “Israel siempre ha intentado involucrar a Estados Unidos en conflictos a su favor, pero esta vez lo hace abiertamente. Con sangre en las calles, se jacta de armar a los manifestantes, y esa es la causa de cientos de muertos”.
El diplomático agregó que el presidente estadounidense, Donald Trump, “debería saber dónde actuar para detener estos asesinatos”, en respuesta a comentarios de un periodista de Channel 14, que afirmaba que “elementos extranjeros están armando a los manifestantes”.
El comunicador israelí aclaró después que sus comentarios eran personales y “no representaban al Gobierno israelí”, destacando la libertad de prensa en su país. Mientras tanto, Estados Unidos ha mostrado su intención de respaldar las protestas en varias ciudades iraníes; la Casa Blanca aseguró que la diplomacia sigue siendo la primera opción de Trump, aunque no descarta otras alternativas, incluida una posible acción militar.
Según la ONG Human Rights Activists in Iran (HRANA), las manifestaciones han dejado al menos 1.850 muertos, incluidos nueve niños, y más de 16.700 detenidos en la violenta represión de las fuerzas de seguridad iraníes.
Irán niega que haya una revolución y acusa a grupos extranjeros de promover violencia
El gobierno iraní niega que exista una revolución en marcha y asegura que las actuales protestas son menos masivas que las de 2022, tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini bajo custodia policial.
Desde Teherán sostienen que la violencia que se registra se debe a la infiltración de grupos extranjeros, y acusan a Estados Unidos e Israel de alentar los disturbios y suministrar armamento a los manifestantes para justificar una intervención extranjera.
Las autoridades afirman que, lejos de un movimiento popular de cambio de régimen, se trata de un intento de golpe de Estado, aunque reconocen que las manifestaciones utilizan descontento interno y la crisis económica para alimentarse.
Aunque el régimen iraní asegura contar con el apoyo de la población y mantiene el control de la situación, fuentes oficiales reportan la muerte de 150 efectivos de seguridad y la detención de agentes de inteligencia extranjeros, sin ofrecer un balance completo de víctimas civiles.
Por su parte, organizaciones como Human Rights Activists (HRANA) documentan al menos 1.850 muertos, incluyendo nueve niños, y más de 16.700 detenidos, cifras que reflejan la gravedad de la represión.
Según Teherán, las protestas se concentran en un número limitado de ciudades y provincias y no alcanzan la amplitud de las movilizaciones de 2022 ni del Movimiento Verde de 2009, aunque advierten que la amenaza persiste mientras Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, sigue presionando sobre el país.
Sumar condena la represión en Irán y pide la protección de derechos humanos
Movimiento Sumar ha manifestado su rechazo a la violencia ejercida por el régimen de los ayatolás contra las protestas en Irán, reclamando la liberación de los presos políticos y la anulación de cualquier sentencia de muerte en el país.
La formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también advirtió que la crisis interna de Irán no debe convertirse en una justificación para ataques de potencias externas, en una clara referencia a Estados Unidos e Israel.
En un comunicado, Sumar alertó sobre el aumento de la represión durante las manifestaciones masivas de enero, destacando que distintas ONG estiman más de 1.000 víctimas mortales.
Además, recordó que tanto António Guterres, secretario general de la ONU, como Volker Turk, Alto Representante para los Derechos Humanos, han expresado su profunda preocupación y han pedido una investigación independiente sobre estos hechos.
La formación condena el uso de armas de fuego y francotiradores contra los manifestantes, calificándolo como una violación grave e injustificable de los derechos humanos.
Estados Unidos retira personal de las bases en Medio Oriente ante las amenazas de Irán
Estados Unidos ha comenzado a retirar parte de su personal de bases clave en el Medio Oriente como medida de precaución ante las crecientes tensiones con Irán, tras advertencias de Teherán de que atacaría instalaciones estadounidenses si Washington interviene militarmente, según indicaron funcionarios citados por Reuters.
La decisión se produce en medio de la peor ola de protestas internas en la historia reciente de la República Islámica, con miles de muertos y más de 18.000 arrestos, mientras el gobierno iraní mantiene el control de sus fuerzas de seguridad y busca proyectar apoyo popular mediante procesiones y declaraciones de líderes estatales.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado su amenaza de intervenir en apoyo a los manifestantes, aunque el alcance y la fecha de cualquier acción militar siguen sin confirmarse. Irán ha solicitado a países vecinos, incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, que prevengan ataques contra su territorio, mientras las comunicaciones directas entre Teherán y Estados Unidos han quedado suspendidas.
Analistas y funcionarios europeos estiman que una intervención podría ocurrir en las próximas 24 horas, aunque la administración estadounidense todavía no ha detallado la magnitud de su posible respuesta militar.