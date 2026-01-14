Los ministros de Exteriores del G7 han advertido a Irán de que impondrán nuevas sanciones si continúa con la represión de las protestas que comenzaron hace más de dos semanas y que, según organizaciones de Derechos Humanos, dejan ya más de 3.400 muertos y miles de heridos.

En un comunicado conjunto difundido por la diplomacia francesa, los países instan a Teherán a ejercer “máxima moderación”, evitar el uso de la fuerza y respetar los Derechos Humanos, incluyendo la libertad de expresión, de información y de reunión pacífica.

El grupo ha expresado su profunda preocupación por el elevado número de víctimas y ha condenado las detenciones arbitrarias, la violencia deliberada y la intimidación de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

Amnistía Internacional ha reclamado una “acción diplomática global” para poner fin a la impunidad ante lo que describe como una “masacre de manifestantes”, denunciando ejecuciones ilegítimas a una escala sin precedentes en medio del bloqueo de Internet.

Su secretaria general, Agnès Callamard, ha señalado que la gravedad de la represión desde el 8 de enero no tiene precedentes y ha acusado a las autoridades iraníes de recurrir a asesinatos masivos contra ciudadanos que reclaman un cambio político y respeto a los Derechos Humanos.

La ONG ha pedido a los Estados miembros de la ONU actuar de manera inmediata y coordinada, incluyendo convocar sesiones especiales y establecer mecanismos de justicia internacional para investigar y juzgar presuntos crímenes de Derecho Internacional.