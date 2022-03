Liberto López de la Franca, en la trama 'Deluxe': "Tienen una habitación del pánico con archivos ilegales"

Hubo un tiempo en que el nombre de Liberto López de la Franca y Gallego gozó de mucha popularidad en la televisión. Desde profesor del programa Las joyas de la corona hasta concursante de Acorralados, en la edición que ganó Nagore Robles (39 años).

En la actualidad, vive totalmente apartado de la televisión y la vida mediática, por decisión propia, desde diciembre de 2011.

No obstante, su paso por televisión le acarreó -y le continúa acarreando- un alto peaje, tal y como ha confirmado él mismo en conversación con este periódico: su nombre aparece en la presunta trama de espionaje a famosos desde la directiva de Sálvame en la que aparece su nombre.

El que fuera exjefe de la Casa Real de Leandro de Borbón es una de las 140 personas públicas dentro del sumario de la investigación judicial, bautizada como Operación Deluxe, que comenzó sus pesquisas en 2018. Una implicación que a Liberto no le coge de sorpresa.

Liberto López de la Franca en una imagen facilitada.

Antes al contrario: hace tiempo que le comunicaron que estaba siendo investigado. De hecho, fue pionero en interponer una denuncia y enviar un "burofax a La fábrica de la tele y a Telecinco".

Así explica Liberto López de la Franca su situación: "A mí no me pilla de soslayo, ni de sorpresa. Estuvieron haciendo indagatorias, ya me advirtieron de movimientos sospechosos, de llamadas. Incluso, de que habían intentado meterse con las claves de mi Facebook y de mi correo electrónico".

Insiste en que, para él, llueve sobre mojado: "Esto lleva mucho tiempo. Yo estuve tentado, estuve pensando en hacer algunas maniobras jurídicas y legales. Denunciar a La Fábrica de la tele, para que se abrieran diligencias porque allí hay un archivo ilegal, con fotografías, documentos, testimonios y grabaciones. Incluso, con direcciones y teléfonos".

No le tiembla el pulso a Liberto a la hora de poner las cosas negro sobre blanco: "Ellos le llaman la habitación del pánico. Lo sé por personas que han trabajado en La fábrica y se han ido porque no le han renovado el contrato. Ahí hay DVDs, papeles, soportes digitales, hay cosas muy fuertes. De todo tipo de personas. Esto es muy grave, pero es sólo una parte. Es una organización criminal lo que tienen ahí. Nosotros teníamos pensado denunciar, veremos si lo hacemos. Tienen un archivo histórico general".

Hacía mucho tiempo que Liberto profetizó que esta trama Deluxe iba a estallar: "Yo sé que están siguiéndome, pendientes de lo que escribo, de lo que yo hago. Recogiendo información mía. Sé quién es quién. Sé que hubo un policía que le pasó información de mí a La fábrica de la tele. Lo denuncié en su momento. Mandé un burofax a La fábrica de la tele, y a Telecinco, para que borraran todos mis datos. Se me investigó en mi etapa televisiva y después. Ellos tomaron esa ruptura como una represalia".

En un punto de la conversación, el Gran Maestre de la Real Imperial y Soberana e Ínclita Orden Militar de Caballería de Alfonso XIII enumera los escollos que ha sufrido por estar en esa suerte de lista negra: "Yo siempre he tenido un mismo teléfono en toda mi etapa televisiva y me lo han hackeado. Se me aconsejó que cambiara el número de teléfono. A personas de mi entorno las han tanteado de forma muy capciosa. Aquí, en Ciudad Real, donde vivo, hicieron investigaciones".

Termina su descargue Liberto López de la Franca proclamando su tranquilidad absoluta, pues lleva una vida limpia y acorde con la Ley: "Estoy tranquilo porque no hago nada contrario al derecho y a mis instituciones. No tengo nada que guardar o que esconder".

A la luz de sus declaraciones, la lista de implicados es larga y vasta. 140 personas son pocas, según Liberto. De momento, a su nombre se unen otros como David Valldeperas -director de Sálvame-; la productora La Fábrica de la Tele, como persona jurídica; Aída Nízar, Ana Obregón, Isabel Pantoja, Belén Esteban, Colate Vallejo-Nágera, Julio Aparicio, Blanca Cuesta, Tita Cervera, Di Stéfano o Terelu Campos, entre otros.

