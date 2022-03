Cuatro desvela más detalles de 'Baila conmigo': será a diario y en directo desde una mansión de lujo

Hace unos días, saltaba la noticia del inminente estreno de Baila conmigo, el nuevo 'dating diario' creado por Mediaset y que se emitirá en Cuatro, de la mano de Nagore Robles. Un formato que nace de la combinación entre el ya extinto programa de citas Mujeres y Hombres y Viceversa, y del reality amoroso más famoso de Telecinco, La isla de las tentaciones.

Pero ¿cómo será este programa?

Poco a poco y durante estos últimos días, se han ido conociendo más detalles de esta nueva apuesta de Mediaset. El nuevo programa, que se estrenará "muy pronto", se emitirá en directo y a diario en Cuatro, y contará con dos protagonistas dispuestos a encontrar el amor: Álvaro Boix y Lucía Sánchez. Ambos antiguos participantes de distintas ediciones del reality La isla de las tentaciones, y que no han querido perder esta oportunidad de encontrar una pareja a su medida.

La mecánica consiste en la convivencia de estos dos solteros en una mansión de lujo, desde la que se realizará y emitirá este programa. Pero, tal y como era de esperar, ellos no serán los únicos que disfrutarán de esta experiencia. Tres candidatos en busca de pareja y con el objetivo de conquistarles, les acompañarán en su vida diaria y, en cada eliminatoria, se irá el que menos haya congeniado con el soltero de oro, entrando en su lugar una nueva persona, hasta que Álvaro o Lucía encuentren a su verdadero amor.

Como no podía ser de otra forma, la vida en la mansión estará vigilada 24 horas al día por cámaras, para que no se pierda ni un detalle de la convivencia, que espera estar marcada por fiestas, cotilleos, citas, expulsiones... Eso sí, todo lo que ocurra podrá ser visto por los convivientes de la casa, al más puro estilo La isla de las tentaciones, tendrán una 'tablet' con la que podrán ver todo lo que ocurre en la mansión.

Quizás para parte de la audiencia, este mecanismo es familiar. Y es que en la última etapa del programa en el que también trabajaba Nagore Robles, Mujeres y Hombres y Viceversa, hubo una convivencia entre los 'tronistas' y sus 'pretendientes'. Por ello, este formato será diferente, y los participantes de Baila conmigo sí podrán salir al exterior y así continuar con su vida social como si no estuvieran en el programa.

Nagore Robles encara este nuevo proyecto en la televisión siendo la presentadora oficial, ya que en su día presentó algunos programas de MYHYV a causa de la baja maternal de Toñi Moreno. Mediaset no ha dudado en premiar a la vasca con este nuevo proyecto, sobre todo por el buen recibimiento que tuvieron las dos temporadas de Sobreviviré After Show en Mitele PLUS.

Así funcionará #BailaConmigo:



👫 Dos solteros



❤️ Tres candidatos en busca del amor verdadero



💥 Fiestas, cotilleos, citas, expulsiones...



📺 Se emitirá a diario y en directo



Muy pronto en @cuatro 🔴 https://t.co/bU4DkDv1Fy pic.twitter.com/9Td3NwiUHn — Baila conmigo (@Baila_ConmigoTV) March 23, 2022

[Más información: Nagore Robles se rompe en Instagram tras el fin de su programa ‘Sobreviviré’]

Sigue los temas que te interesan