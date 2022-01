Nagore Robles se rompe en Instagram tras el fin de su programa ‘Sobreviviré’

En los últimos meses parecía que Nagore Robles tenía más afianzada que nunca su posición dentro del universo de Mediaset. Pero en su última publicación de Instagram se ha sincerado con sus seguidores y ha explicado que pasa por una mala racha, en la que ha visto cómo desaparecía de la noche a la mañana Sobreviviré, el programa que presentaba en mitele Plus.

“Esta semana ha sido supermovida, la verdad que me siento agotada físicamente, y sé que haber recibido tantos impactos emocionales, me ha dejado la energía muy bajita. Reuniones que no salen como esperabas, malas noticias, decisiones equivocadas, presiones…”, ha dicho la que fuese concursante de Gran Hermano.

La vasca cree que “la vida, a veces, te golpea más o menos fuerte, y debes responder como sepas, como puedas, como te pille en ese momento” y que tiene que “encajar” los “golpes” “para pensar y sentir, para resolver, para reconducir, para sanar...”.

“Confío en que las situaciones ocurren por algo, y las decisiones las tomaré, sabiendo que todo forma parte de un aprendizaje. Poco a poco, Nagore, estás en el camino correcto, despacito y disfrutando de ti, en calma o no, eres así, y la vida siempre te sorprende”, añadía la pareja de Sandra Barneda, que vio cómo su perfil se llenaba de muestras de cariño.

Esta reflexión puede estar muy relacionada con su futuro profesional y sus proyectos más inminentes, sobre todo, teniendo en cuenta cómo ha desaparecido Sobreviviré, el programa que ella presentaba en la plataforma de pago de Mediaset.

Este formato nació para comentar Supervivientes, pero fue renovado con una nueva temporada en la que se abrió a otros tipos de contenidos relacionados con los realitys y las redes sociales. Su última emisión fue el pasado 23 de diciembre, y se esperaba su regreso en enero, sobre todo teniendo en cuenta que se estrenaba una nueva temporada de Scret Story y continuaba la emisión de La isla de las tentaciones. “Ojalá y nos veamos el año que viene”, dijo Nagore en su despedida, un deseo que no se ha podido cumplir.

