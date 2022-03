Caterina e Isabel se niegan a coser pieles en ‘Maestros de la costura’ por ser veganas

En la presente temporada de Maestros de la costura, la primera prueba sirve para comprobar la habilidad de los aprendices en diferentes labores relacionadas con la confección. En el caso de la gala emitida anoche, debían hacer un cierre de ojal más botón en tan solo 15 minutos, y el mejor de ellos conseguiría el mandil dorado, que otorga la inmunidad; pero el reclamo fue insuficiente para que dos de las concursantes, Isabel y Caterina, quisiesen participar en la misma, pues había que utilizar pieles naturales.

La prueba defendía la “sostenibilidad” del uso de pieles, pero esto no fue suficiente para ninguna de las dos. “Estoy en conflicto, soy vegana. Me parece bien que aprovechéis la piel que se vaya a tirar, pero yo nunca uso pieles, no coso pieles, no visto pieles y no como carne. Entonces, para mí, esta prueba es un conflicto con mi ética y me siento un poco incómoda. Las prendas son bonitas, yo no las llevaría, pero respeto a la gente que sí”, reflexionó Caterina, una de las aprendices que hemos conocido gracias a la actual temporada del concurso.

💥 Caterina decide NO COSER en la prueba con piel y ante #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/sObDAcp13M — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 29, 2022

Por su parte, Isabel, una de las repescadas de años anteriores, también se negó a participar en la prueba, pues también es vegana: “Colaboro con santuarios y no puedo coser aquí piel, imposible. Y mira que me gusta ese mandil, pero no puedo”, explicó entonces, dejando claro que tiene unos principios y “no todo me vale para ganar".

Hubo una tercera participante que se lo estuvo pensando seriamente: Lili, que tampoco come carne. Sin embargo, decidió coser para luchar por la inmunidad. “Me siento mal, me he vendido. He dejado mis valores apartados, pero mi sueño por la moda es mayor que mi afán por no querer hacer daño a los animales”, reflexionó la concursante de origen peruano.

El mejor de la prueba terminó siendo Lluís, que ganó el mandil dorado y obtuvo además el privilegio de dar 10 minutos adicionales al compañero que quisiera en la prueba de expulsión. La elegida, en tal caso, fue Lili.

Las dos concursantes peores valoradas en la prueba final fueron Caterina y Judith, la sustituta de MJ, quien entró en la competición en la tercera gala. Finalmente, los jueces dijeron a Judith que su corsé era fallido y que debía abandonar Maestros de la costura. “Ahora me gustaría seguir diseñando y crear una marca con la que me identificara”, dijo antes de marcharse.

"Me gustaría seguir diseñando y crear una marca que me identificara" 💖 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/p52GWP6VOs — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 29, 2022

[Más información: Pablo Bosch (‘Maestros de la costura’) buscó el amor en ‘First Dates’ antes de su flechazo con Lluís]

Sigue los temas que te interesan