La prueba de habilidad de ‘Maestros de la costura’ o cuando los cambios de mecánica no son a mejor

La nueva temporada de Maestros de la costura está siendo la menos vista de la historia del formato. Ya en la etapa anterior, emitida entre enero y marzo de 2021, el formato presentaba un importante desgaste que ya ha sido más que confirmado. La entrega del pasado martes anotó máximo de temporada con un 9% y 1,1 millones de espectadores nada más, cifras bastante discretas para lo que antaño era una de las joyas de la corona de Televisión Española.

La quinta temporada, la que estamos viendo ahora, llegó llena de novedades. Para empezar, con su casting: participarían seis nuevos aprendices y seis repescados de ediciones anteriores, que buscarían una nueva oportunidad. Esta particular mezcla entre una edición al uso y una All Stars se debería a necesidades de producción: no hubo mucho tiempo para preparar la temporada y por eso se recurrió a los ya conocidos.

Para que la balanza de veteranos y novatos no estuviese muy desequilibrada, la organización decidió introducir un cambio muy importante en la mecánica. Así, la primera prueba, en la que habitualmente veíamos el potencial de los aprendices, cambió a una de habilidad técnica, en la que tienen que enfrentarse a retos como coser una cremallera invisible o a hacer un dobladillo. Algo que tiene como fin “evitar que los exaprendices partan con ventaja”, según explicaron desde la productora.

Como espectador, y fiel seguidor del formato, creo que esto ha sido un error bastante importante. Porque descubrimos qué aprendices son más o menos resueltos, estupendo, pero no nos dan la oportunidad de enamorarnos de su forma de entender el mundo de la moda, como ocurría antaño.

Isabel en ‘Maestros de la costura’

Echo de menos aquellas valoraciones iniciales en las que los miembros del jurado Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain ordenaban las creaciones de la primera prueba según hubiesen sido mejores o peores. Esto nos ayudaba a saber quién solía hacer las pruebas con soltura y quién podía ser el siguiente en irse a su casa, a descubrir vicios y virtudes de los aspirantes.

Sobre esta prueba, la CEO de la productora Shine Iberia, Macarena Rey, explicó que “el jurado espera que superen así los errores de principiante que se cometen temporada tras temporada”. Estupendo, me parece genial, porque desde casa no entendía que hubiera fallos que se repitiesen semana a semana como no coger los centros (que tanto dice Caprile). Pero colocar una cremallera o un bies es cero apasionante.

La prueba de habilidad es relativamente rápida, los aprendices tienen unos 15 o 20 minutos para hacer lo que les pidan los jueces, pero a pesar de ello se hace larga. En la gala del martes anterior pasaron 35 minutos hasta que empieza la prueba de exteriores, y 50 desde el inicio para verles coser en la misma y demostrar todo el potencial que tienen los concursantes, que es, al fin y al cabo, lo que queremos descubrir los espectadores.

El cambio de mecánica de Maestros de la costura no ha acabado, ni de lejos, con los mencionados errores de principiantes. Hemos seguido viendo prendas sin colocar en el maniquí, y etiquetas sin bordar, cosas que son esenciales a la hora de la valoración. Cosas que, en teoría, deberían estar más que superadas, pero se ve que no.

MJ abandonó voluntariamente ‘Maestros de la costura’:

Como puntilla final, el programa vivió la pasada semana un revés que tampoco le termina de ir bien al formato para que la gente se enganche desde su casa. La albaceteña MJ decidía abandonar la competición de forma voluntaria, algo que sucedía por primera vez en este formato, y decidieron entonces introducir una nueva aprendiz, Judith. Una chica a la que todavía no nos ha dado tiempo a tenerle cariño, pero que sí despierta cierta compasión por el desprecio que ha recibido por parte de algunos compañeros como Lluís.

Quizá habría sido más interesante haber repescado directamente a Margarita, la expulsada de la semana anterior, de manera excepcional. Porque tanto que se habla de eso de dar beneficios a los participantes de años anteriores y ahora llega una nueva joven con dos programas menos que el resto, como si eso no fuese una desventaja para competir.

