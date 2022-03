‘Maestros de la costura’: MJ sufre un ataque de ansiedad y se plantea abandonar el concurso

Desde casa parece que Maestros de la costura es el programa que más presión ejerce con sus concursantes, pues a menudo vemos a aprendices bloqueados, cometiendo errores de principiantes, o cayendo en errores tan básicos como no bordar el nombre o colocar la prenda sobre el maniquí, lo cual es imprescindible para ser juzgados. En la gala de anoche fue la ansiedad y los nervios los que estuvieron presentes en MJ, que quiso tirar la toalla en la prueba de expulsión.

A esta prueba llegaron Margarita, Lluís, Caterina, Isabel, Pablo y la propia MJ. En principio también debía coser Lili, pero Eduardo Navarrete la salvó y tuvo que bajar a coser Isabel. El reto, en esta ocasión, era confeccionar una prenda a medida utilizando papel burbuja.

Y fue durante esta prueba en la que MJ sufrió un ataque de ansiedad, asegurando que quería irse a su casa. “Me estoy bloqueando porque empiezo a trastear el material, se me raja por todos lados... Mi diseño inicial la verdad que me empieza a rayar porque pienso que mi modelo no va a tener la suficiente movilidad quizá. Intento darle una vuelta y sorpresa: las medidas no me encajan”, se lamenataba esta albaceteña, que entró al programa presumiendo de tener su propia marca.

MJ tuvo la suerte de recibir grandes dosis de cariño por parte de todos sus compañeros, especialmente de Anthony. También tuvo el calor de los jueces, y María Escoté le dijo que ahora empezaría su remontada. Raquel Sánchez Silva, la presentadora, le dio algunos consejos sobre respiración para que consiguiese controlar la situación. Además, le recordó que tiene en su poder un imperdible que le permite pedir la ayuda de sus compañeros salvados durante 20 minutos para sacar el trabajo adelante.

No encontró su norte. MJ comenzó a llorar frente a la máquina de coser y lamentaba no poder controlar lo que estaba ocurriendo. “Yo soy una persona altamente sensible. Eso me condiciona en muchos comportamientos y sobre todo en la gestión de mis emociones. Entonces claro, al tener esta condición la ansiedad me hace muy flaco favor”, dijo al respecto.

Anthony bajó a ayudarla gracias al poder del imperdible, pero ella continuó llorando y diciendo que se quería ir a casa. “Me está dando un ataque de ansiedad, por favor”, aseguró. Raquel Sánchez Silva se la llevó fuera, mientras Anthony continuaba la confección, y poco después MJ regresaba al taller.

Aunque no quedó contenta con su trabajo, un top con una falda, Caprile le dijo que había hecho un buen trabajo, con una correcta combinación de colores. Y le ofreció un gran apoyo al decirle que él mismo ha tenido ataques de ansiedad, invitándole a no sentirse mal.

Finalmente los jueces decidieron que la participante que debía abandonar la competición era Margarita, por lo que MJ continuaría otra semana más. Sin embargo, ella dejaba su participación en el aire. “La verdad que, aunque me duela en el alma, me estoy replanteando muchas cosas: volverme para el barrio, con mi slow fashion, a ser la princess vacilona que en su casa cose que te cagas”, dijo. Habrá que esperar una semana para ver qué sucede con su concurso.

