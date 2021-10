La importancia de ‘Maestros de la costura’ como cantera de concursantes para otros realities

Se ha hecho de rogar, pero por fin Televisión Española ha confirmado la renovación de Maestros de la costura. El talent show presentado por Raquel Sánchez Silva tendrá una quinta edición, a pesar de que la anterior etapa no cerró con unos datos del todo espectaculares: un 11,3% y 1.334.000 espectadores.

Sin duda, Televisión Española necesita esta programa para reflotar sus maltrechas audiencias. La 1 ha cerrado septiembre, mes donde se da el pistoletazo de salida a la nueva temporada, con unos datos muy flojos. Su media es de un 8,7%, y es la cuarta opción por detrás de Antena 3, Telecinco y las temáticas de pago, que le sacan una décima de ventaja.

Es probable que las alegrías que está dando MasterChef Celebrity tengan mucho que ver con esta renovación. Tanto MasterChef como Maestros de la costura están desarrollados por Shine Iberia, productora que ya ha demostrado su gran destreza en este tipo de formatos. El concurso de cocineros famosos lleva liderando la noche del lunes desde su estreno, y también genera numerosos comentarios y memes en las redes sociales, lo que puede haber animado al ente público a confiar una vez más en esta competición sobre diseño y confección.

Precisamente en MasterChef Celebrity vemos como concursante a Eduardo Navarrete, un diseñador de moda al que conocimos gracias a la primera edición de Maestros de la costura. Fue uno de los concursantes que más llamaron la atención, y aunque en un primer momento fue expulsado, luego ganó la repesca y llegó a ser finalista.

Navarrete no es el mejor concursante de MasterChef Celebrity, al menos, de forma evidente. Incluso ha estado en la cuerda floja para abandonar las cocinas. Sin embargo, sí que de vez en cuando da en la tecla adecuada y hasta se alza como el mejor aspirante. El pasado lunes, sin ir más lejos, ganó la primera prueba, lo que le permitió donar 4.000 euros a la asociación Apoyo Positivo. “Me hace muchísima ilusión darles el premio. Durante la pandemia hicimos unas camisetas, que se vendieron absolutamente todas, y todo el beneficio fue para chicas transexuales trabajadoras del sexo. Pudimos ayudar a más de 80 chicas, llevándoles comida porque estaban en una situación muy difícil”, dijo emocionado.

El alicantino no es el primero de los aprendices de Maestros de la costura que da el salto a otro programa de televisión. De hecho, si lo pensamos, Maestros está aportando a la televisión más personajes televisivos que otros talents similares.

En aquella primera edición de Maestros de la costura, Navarrete coincidió con la granadina Mahi Masegosa, que enamoró a la audiencia con sus modelitos imposibles y sus coloridas pelucas. Su llamativa forma de ser captó el interés de Telecinco que le propuso entrar en Supervivientes en el año 2018, lo que le permitió convivir con Isabel Pantoja y Omar Montes, entre otros. Aguantó 84 días en Honduras, y cayó eliminada a las puertas de la gran final.

Sin embargo, Mahi había gustado, tanto al público, como a la cadena. Y también cayó en gracia su novio Rafa Moya, que fue a verla a Supervivientes para darle una sorpresa. Debido a la profesión de ella, trabaja en una gasolinera, el programa quiso replicar un surtidor en cartón y como gasolinero a su novio con una máscara de unicornio. “Mahi tiene el superpoder de volverme idiota”, decía entonces Rafa sobre su chica.

Más tarde, la audiencia pudo conocer mejor a Rafa: Mahi y él concursaron como pareja en La casa fuerte en su segunda edición, en otoño de 2020. Conquistaron a la audiencia con su carisma y su naturalidad, y notaron ese apoyo durante el transcurso del reality, pues nunca dejaron de ser residentes. En la gran final se alzaron como ganadores, llevándose a casa 18.500 euros que se habían acumulado a lo largo del concurso. Con el dinero obtenido, Mahi Masegosa dijo que quería montar un taller de costura y Rafa, por su parte, quería aprovechar el dinero para terminar la carrera.

En 2021, Supervivientes volvió a pescar en Maestros de la costura, y así vimos concursar a Lara Sajen. Lara ya tenía cierta fama previa: había sido vedette con Fangoria, tuvo un grupo de música de ‘reguetón travesti’ con Topacio Fresh, e incluso había protagonizado una portada de Interviú. Pero fue el talent show de Televisión Española el que le dio el empujón mediático definitivo.

Lara ya había mostrado un fuerte carácter en Maestros de la costura, y el mismo quedó patente en Supervivientes, donde el hambre aprieta y multiplica los nervios y emociones. Fue la enemiga oficial de Sylvia Pantoja y tampoco tuvo muy buena relación con Olga Moreno.

Fue la décima expulsada del concurso tras tres meses de convivencia. “Me voy feliz de ser parte de esto y en ese momento creí que se me acababa el mundo y ahora solo quiero llegar a España ver a mi familia, ver a mi marido y sobre todo seguir trabajando porque si hay algo que me gusta es trabajar en lo que me gusta, soy una afortunada”, reconocía la diseñadora en su adiós. Desde entonces Lara se ha dejado ver de vez en cuando por Telecinco, comentando principalmente temas relacionados con los que fueron sus compañeros en Supervivientes.

Sigue los temas que te interesan