‘Maestros de la costura’ tiene las llaves para ver ediciones ‘All Stars’ de ‘MasterChef’ y ‘OT’

Se hizo mucho de rogar, pero finalmente el pasado mes de septiembre Televisión Española confirmaba la renovación del programa Maestros de la costura. Sin embargo, la quinta temporada no será tal y como la conocíamos: incorporará seis nuevos aprendices anónimos, como hasta ahora, y otros seis concursantes serán repescados de ediciones anteriores. Algo así como una fórmula híbrida entre una temporada normal y una edición All Stars que puede ser muy atractiva para recuperar audiencias, ya que la última fue la etapa menos vista con una media del 11,3% de share y 1.334.000 espectadores.

Esto resulta muy interesante para el público; Maestros de la costura ha recibido críticas frecuentes por el bajo nivel de muchos participantes, que a veces se colaban en la final sin haber entregado casi ni un solo trabajo de forma decente. Ahora podremos comprobar cómo han evolucionado desde su salida del taller y si han superado algunos de sus bloqueos más esenciales.

¿Quién podría entrar en esta especie de repesca? La lista es francamente grande. Nos encontramos con perfiles que ya han demostrado tener un importante tirón mediático como Mahi Masegosa o Lara Sajen. También sería delicioso que le diesen una oportunidad a concursantes fuertes que rozaron la victoria como Antonio Egea de la primera edición, Amparito, de la segunda, Begoña de la tercera y Yelimar de la cuarta. Incluso podría darse una nueva oportunidad a aquellos aprendices que se fueron pronto del taller tras tener una mala entrada, como Shaoran, Alba, Helen y Elena, los primeros expulsados.

'Operación Triunfo' en su gala de Navidad de 2017

¿Se abre la puerta a ediciones ‘All Stars’ de otros formatos?

Con esta nueva temporada Maestros de la costura reescribe las reglas de los concursos de televisión, pues hasta ahora nunca habíamos tenido una edición All Stars, esto es, compuesta por antiguos participantes. Algo que es muy frecuente en otros países en formatos como MasterChef, RuPaul’s Drag Race o The X Factor.

Televisivamente los formatos All Stars son una auténtica joya, pues los concursantes se encuentran con un doble reto: demostrar que han mejorado en su disciplina (el cocinado, el cante, el arte drag), y por otra, volver a enamorar a la audiencia que semanalmente les acompañó.

Si echamos la vista atrás, lo más parecido que tenemos en nuestra televisión a un All Stars es que Geno entró en Operación Triunfo 2011 después de haber sido la primera expulsada de la primera temporada. O que MasterChef Celebrity, sin ninguna explicación sólida, incorporó en mitad de la temporada 4 a Boris Izaguirre y a Anabel Alonso como concursantes, pues ya habían participado en otras etapas.

Precisamente, tanto OT como MasterChef son dos ediciones cuyos fans han demandado una edición All Stars. Tinet Rubira, director de Gestmusic, explicó a BLUPER en 2020 que Operación Triunfo All Stars es muy viable y que podría encajar muy bien en una plataforma. “Seguro. Todas las plataformas tienen sus modelos: unas en cine, otras en series, otras en deportes... Pero, ahora, de golpe, una vez que se han posicionado, se plantean hacia donde ir. Y creo que será hacia el entretenimiento e incluso en directo. Es que si no vamos a perder el tren. No puede ser que Twitch o Youtube estén dando caña con el streaming y las plataformas sean reacias. Al final alguien pensara que se pierden algo del negocio”, señalaba, dejando la puerta abierta.

Hace solo unos días, Operación Triunfo cumplía 20 años y muchos soñaban con una edición All Stars para celebrarlo, reuniendo de nuevo en una academia a concursantes de todas las temporadas, tanto de Televisión Española como de Telecinco. Algo con los que nos hemos quedado con las ganas, pues finalmente la celebración fue un streaming de 24 horas con muchas entrevistas y actuaciones históricas.

Por su parte, MasterChef no parece que vaya a tener una edición All Stars en breve, aunque sería un bombazo. En muchas ocasiones se ha preguntado a la productora del formato o a los jueces por la posibilidad de este MasterChef All Stars. “Tengo opiniones encontradas respecto a ese formato”, decía en febrero de 2020 la CEO de Shine Iberia, Macarena Rey.

“Para el espectador, desde luego, sería un show, más reality. Pero se vería menos evolución. Y al final los talents son para dar oportunidades. De ahí que mientras se sigan presentando gente para la edición anónima, no hay derecho a privarles de esa oportunidad”, añadía en ese sentido.

Por su parte, Pepe Rodríguez, presentador y juez del formato, afirmaba hace unos años en una entrevista a FórmulaTV que, sin descartar por completo la idea, que un All Stars “sería otra cosa” y que “le apetece conocer gente nueva”. Su explicación es que “los que han estado se las saben todas” y que este tipo de programa necesita “gente que venga sin malear”.

Recordemos, no obstante, que en 2019 se rumoreó fuertemente una edición de MasterChef All Star de España se rumoreó fuertemente en el año 2019. Incluso se dijo que TVE había dado luz verde a este formato, en el que participarían Eva Micaela Millán y Fabián León (primera edición), Mateo Sierra y Cristóbal Gómez (segunda), Sally Stefanih Caballero y Andrea Vicens (tercera), Ángel García y José Luis Losa (cuarta), Nathan Minguell y Edurne Trancho (quinta), Ketty Fresneda y Oxana Retinskaia (sexta), y Teresa Abalde y Valentín Garal (séptima). Poco después la información se desmintió.

Otro programa de éxito de nuestra televisión que, de momento, se resiste a tener un formato All Stars es Tu cara me suena. “No toca aún hacer un 'All Stars'. A lo mejor lo pactamos con Antena 3 cuando veamos que el formato está casi a su final, pero viendo el casting de esta edición y el que tenemos en mente para la siguiente, la idea queda apartada”, dijo recientemente Tinet Rubira al respecto.

Sigue los temas que te interesan