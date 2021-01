¿Se ha planteado TVE un ‘Maestros de la costura VIP’? “Todo se andará”

Maestros de la costura regresa el próximo lunes 25 de enero a la parrilla de La 1 de TVE con su cuarta edición. Lo hace tras batir el récord de participación de ediciones anteriores, con más de 15.000 inscritos, y la confianza de que la final de la edición anterior batió récord con un 16,9% y 2.312.000 espectadores.

Con Raquel Sánchez Silva como presentadora y Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain como jurado, el talent de costura llega, según sus responsables, "con el objetivo de ayudar al tercer sector más afectado en esta pandemia".

"Lo más bonito que hacemos en este programa es dar la oportunidad a los participantes de que cambien su vida", ha señalado Macarena Rey, CEO de la productora Shine Iberia, que también produce para la cadena pública MasterChef y Prodigios.

De ahí que ni la productora ni TVE se hayan planteado nuevas adaptaciones del talent, como ya hacen con su otra gran marca MasterChef. "No lo hemos planteado. Pero todo se andará. Vamos afianzando este formato. Tenemos que darle una vuelta, pero tampoco queremos saturar", ha contestado a BLUPER la directora de Entretenimiento de RTVE, Toñi Prieto.

"En cada edición de Maestros de la costura traemos famosos y hay muchos de ellos que se atreven más a coser que a cocinar. Yo a veces los intento liar para MasterChef y no me hacen caso, pero sí quieren ir a Maestros. De todas formas, hay que tener cuidado porque la costura no es tan mainstream. Y no olvidemos que esto es una fábrica de sueños y da pena renunciar a una de anónimos para hacer una de celebrities", añade Rey.

Hay que recordar que Rey ya se mostró reticente a sacar adelante una edición All Stars de MasterChef por la misma razón. "Los talents son para dar oportunidades. De ahí que mientras se sigan presentando gente para la edición anónima, no hay derecho a privarles de esa oportunidad", confesaba a BLUPER hace unos meses.

La sostenibilidad y el reciclaje, ejes de la temporada

Raquel Sánchez Silva.

La reutilización de prendas para confeccionar otras nuevas de cara y desarrollar una moda sostenible son dos de las temáticas principales de la temporada. Además, los aprendices visitarán espacios de encanto y atelieres de grandes diseñadores en las pruebas por equipos.

Tanto Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, como Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE, han insistido en el gran esfuerzo que se ha realizado para que todas las pruebas se desarrollaran garantizando la seguridad de jueces, aprendices y todo el equipo del programa.

A la altura de los retos estarán también los invitados del programa, entre los que se encuentran la artista Ana Belén, el periodista Boris Izaguirre o el estilista y finalista de MasterChef Celebrity 5 Josie, entre otros.