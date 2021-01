9 de 12

De casa al taller y del taller a casa. Así es el día a día de Lluís, un catalán que vive por y para la moda. Ha estudiado patronaje y se ha formado con un modisto que elaboraba prendas de alta costura para condesas. No le fue fácil acceder a la costura mundo de forma profesional, ya que sus padres, ambos ferreteros, querían que él siguiera con el negocio familiar Este joven catalán, que no deja de hablar cuando le tiras de la lengua, reconoce que no suele ver la televisión. De hecho, afirma que nunca ha visto el programa y no conoce el nombre de ningún ex aprendiz.