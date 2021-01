'MasterChef Junior' mejora sus datos en TVE: los tres factores clave de su resurgir

MasterChef Junior despide este martes su octava edición con una gala en la que Henar, Nico, Javier y Aurora lucharán por hacerse con una de las dos chaquetillas que les lleve directamente al duelo final para conseguir el trofeo del programa.

Con esta final, el concurso infantil de TVE cerrará una entrega que ha logrado mejorar ligeramente los datos de la temporada anterior, que fue la menos vista de su historia.

A pesar de los malos resultados de su séptima edición y de haber encadenado cuatro años de pérdida de espectadores, la cadena pública apostó por renovar el talent y, aunque las cifras de su octava temporada no han sido precisamente halagüeñas, lo cierto es que ha logrado sobrevivir y garantizar, salvo sorpresas, una nueva entrega en la parrilla de TVE para este 2021.

Pero, ¿cómo ha logrado la cadena revivir un formato que parecía abocado a la desaparición? La respuesta podría encontrarse en tres factores que han sido fundamentales.

1. Adelanto del prime time

Javier, Aurora, Henar y Nico, finalistas de 'MasterChef Junior 8'. RTVE

Con el comienzo de la nueva temporada televisiva el pasado septiembre, la corporación rescataba una de sus medidas más aplaudidas por los espectadores: eliminar la franja del access y adelantar a las 22:05 la emisión de los programas de máxima audiencia.

Esta modificación, además de acercar TVE a los estándares del resto de televisiones públicas europeas, ha tenido una clara influencia positiva en MasterChef Junior. Y es que el talent ha podido volver a emitirse entre semana, mientras que en la séptima edición la cadena se vio obligada a cambiar el día de emisión a los viernes para que los niños pudieran seguir el concurso sin madrugar al día siguiente. Esta decisión mermó las cifras del formato, pues en el prime time de los viernes tuvo que enfrentarse a dos potentes ofertas como Tu cara me suena y Mi casa es la tuya.

2. Telecinco, sin opciones

La falta de ofertas potentes en Telecinco ha favorecido a 'MasterChef Junior'. RTVE

Con su vuelta a los martes, MasterChef Junior ha tenido un necesario respiro y, aunque no ha logrado liderar en ninguna de sus galas, sí ha podido cosechar datos bastante dignos sin grandes dificultades. Esto se debe, en gran medida, a que Telecinco ha estado prácticamente desaparecida y sin grandes opciones en la pugna por la audiencia.

El 15 de diciembre, el talent infantil sufría en su estreno y no lograba imponerse a sus rivales, pues Antena 3 con Mujer y, Telecinco con La casa fuerte, relegaban a TVE a la tercera opción de la noche. Sin embargo, en las siguientes tres entregas la situación cambió. Con su reality ya terminado, la cadena de Mediaset optó por el cine y no consiguió alcanzar al talent de La 1, que se acomodaba en el segundo puesto por detrás de Antena 3.

El pasado martes 12 de enero, Telecinco reforzaba su apuesta con la emisión de la serie Love is in the air y el estreno de Ven a cenar conmigo: gourmet edition, pero sus datos empeoraban con respecto a semanas anteriores, mientras que MasterChef ha seguido brillando por detrás de Mujer y Mi hija, las imbatibles ficciones de Antena 3 a las que se ha enfrentado esta temporada.

3. Exitoso casting

Henar se ha coronado como la revelación de la octava edición. RTVE

Para esta octava edición de MasterChef Junior, TVE ha sabido encontrar un casting atractivo para los espectadores. Entre el plantel de concursantes, Henar ha brillado como la gran revelación de la temporada, convirtiéndose en todo un fenómeno en redes y en la gran favorita para alzarse con la victoria.

La pequeña aspirante ha conquistado a la audiencia por su desparpajo y sus valores. Con toda naturalidad, Henar ha pronunciado frases por las que su nombre se ha elevado a lo más alto de los trending topics prácticamente en cada gala.

De hecho, en el estreno del programa la joven ya lograba destacar con una simple pero revolucionaria reflexión: "Me estoy centrando más en cocinar que en ligar con los chichos o con las chicas", aseveraba entre fogones, rompiendo con todos los estereotipos en la televisión pública y en horario de máxima audiencia.

Este martes a las 22:00 se descubrirá si Henar cumple con los pronósticos y se convierte en ganadora o si, por el contrario, lo logra alguno de los otros tres finalistas, Nico, Javier o Aurora. Esta final será el broche de oro a una edición de MasterChef Junior que ha sido seguida por una media de 1.624.000 espectadores.