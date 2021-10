'Tu cara me suena' descarta un 'All Stars': "Lo haremos cuando no encontremos un casting mejor"

'Tu cara me suena' estrenará muy pronto su nueva edición en Antena 3.

Tu cara me suena volverá muy pronto a Antena 3 con una nueva edición, la novena de su periplo en España. Esta nueva temporada llega a la cadena justo cuando el formato cumple diez años, y lo hará con un renovado plató, novedades en su mecánica y un elenco de concursantes que promete sorprender un año más.

"Tu cara me suena es entretenimiento puro, aúna como pocos programas calidad artística, show y televisión de humor", ha expresado Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, en la rueda de prensa de presentación celebrada este lunes.

En las nuevas entregas, el formato se enfrenta al gran reto de encontrar una posición en la parrilla que le permita seguir brillando. Y es que, tras asentarse en la noche del viernes, este año ese hueco está ocupado por La Voz, por lo que la cadena se verá obligada a probar una nueva estrategia. "Vamos a buscar una buena ubicación para un formato tan emblemático que es historia de la televisión, para que luzca y se permita el consumo familiar", ha afirmado Ferreiro a este respecto.

🤩 Más de 70 concursantes

🗣️ Más de 1.300 imitaciones

📺 10 años en emisión en @antena3com

🏆 Ondas al mejor programa de entretenimiento



Vuelve #TCMS con la edición más grande de la historia 💥 pic.twitter.com/2QAbjLHrG0 — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) October 25, 2021

Manel Fuentes volverá a estar al frente del programa, que ya es el talent musical que más ediciones consecutivas ha emitido. Junto a él estará "el jurado con más química de la televisión", formado por Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer.

Agoney, David Fernández, Eva Soriano, Loles León, Lydia Bosch, María Peláe, César Cadaval, Jorge Cadaval, Nia Correia y Rasel serán los participantes de esta novena edición del programa.

"Normalmente necesitan tres o cuatro galas para acomodarse, pero esta gente en la segunda gala ya era una familia", ha adelantado Tinet Rubira, director general de Gestmusic.

El productor también ha respondido a BLUPER sobre la posibilidad de celebrar un TCMS All Stars por los 10 años del formato. "No toca aún hacer un 'All Stars'. A lo mejor lo pactamos con Antena 3 cuando veamos que el formato está casi a su final, pero viendo el casting de esta edición y el que tenemos en mente para la siguiente, la idea queda apartada", confiesa.

¡Arranca la rueda de prensa de #TCMS! Os contamos todas las novedades de esta nueva temporada. ¡Síguela en directo! https://t.co/RLXcDmUV2X — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) October 25, 2021

Según Rubira, el especial con ganadores/participantes de todas las ediciones se planteará "cuando toquemos techo y no encontremos un casting mejor, pero incluso así nos costaría". Una idea que ha refrendado Carmen Ferreiro: "Cada temporada pensamos que va a ser imposible encontrar un casting igual para la siguiente, pero siempre lo conseguimos".

El programa contará en su novena edición con un nuevo plató más grande que el anterior, con el que Gestmusic y Atresmedia prometen multiplicar la espectacularidad. Con el clonador a la izquierda y un gran muro de pantallas que se abre para descubrir otro ser, este escenario cuenta con "180 metros cuadrados de pantallas y más de 500 elementos de luz", según ha desvelado Rubira.

Nuevos elementos

La mecánica del concurso también incorporará dos importantes novedades: 'Te lo regalo' y 'El duelo'.

'Te lo regalo' funcionará como el 'Te lo robo', pero al revés. Es un regalo envenenado, por supuesto. Una vez sale 'Te lo regalo' se abrirá la casilla con el personaje que puede regalar a quien quiera de sus compañeros. Deberá esperarse a que todos hayan pasado por el pulsador y entonces dirá a quién le quiere regalar el artista que le ha salido. El concursante que "regala" el artista deberá volver a tirar del pulsador para ver a quién imita.

En 'El duelo' le saldrá el mismo personaje a dos concursantes, que harán dos puestas en escena diferentes. Tras la votación del jurado, los compañeros decidirán cuál de los dos ha hecho una mejor imitación. Quien gane el duelo recibe 3 puntos extra que se suman a las votaciones del jurado (una vez transformadas a puntos finales); y quien pierda resta 3 puntos a la puntuación del jurado.

