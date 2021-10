HBO Max se abrirá a nuevos géneros en España: ya trabaja en proyectos de no ficción y entretenimiento

El lanzamiento de HBO Max en España traerá consigo la apertura de la compañía a nuevos géneros más allá de la ficción, según confirmó este lunes el vicepresidente de programación original de Warner Media España, Miguel Salvat, tras preguntas de BLUPER durante la presentación de la plataforma en Madrid.

"Estamos intentando crecer en hacer cosas nuevas con géneros nuevos y formatos nuevos que van a incluir formatos de entretenimiento y no ficción. No te puedo dar cifras sobre proyectos, pero serán más altos que los actuales", ha asegurado el directivo.

"La ambición de la producción original es la del crecimiento global. No estamos parando ningún proyecto sino que nos estamos metiendo en muchos más. Tenemos muchos proyectos en desarrollo, que algunos no verán la luz, pero una gran parte sí. La mayor ambición no implica una baja de calidad. Sigue siendo una obsesión nuestra como el primer día", ha dicho previamente al ser preguntado por el futuro de 30 Monedas.

De esta manera, HBO Max seguirá así los pasos de Netflix y Amazon Prime Video, que en el último año han presentado sus primeras apuestas de ficción. La primera ha lanzado el reality Insiders, mientras la segunda estrenó el programa de humor LOL: Si te ríes, pierdes.

A nivel internacional, HBO Max cuenta con realities como The Hype, Legendary, Singletown, Bachelor in paradise, The Bridge o The Carbonaro Effect, Fast Foodies, programas de cocina como Baketopia o The Event o shows como Go-Big Show o Game of games.

En el acto también se han presentado algunas de las producciones originales españolas que van a estrenarse en la plataforma durante los próximos meses, entre ellas Pobre diablo, una serie de animación para adultos creada y escrita por Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla que, producida por Buendía Estudios, es la primera serie de animación de la plataforma en Europa.

Sin compatibilidad con Fire Stick

Cinco años después de la llegada de HBO a España, este martes 26 de octubre nace HBO Max, una nueva plataforma que sustituye a la anterior. Las actualizaciones en los dispositivos se harán automáticamente y la migración de suscriptores también. No obstante, los usuarios tendrán que anotar las listas de favoritos que tenían guardadas en la aplicación de HBO ya que no se migrarán a la nueva plataforma.

La plataforma mantendrá el precio en España de 8,99€ mensuales y lanzará una nueva suscripción anual que ofrecerá doce meses por el precio de ocho, reduciendo el coste mensual a aproximadamente 5,99€.

Estará disponible en iPhone y iPad, Android phone y tablet, Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG, Chrome OS, MacOS, Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, y Xbox One. No estará, sin embargo, en Fire Stick, aunque Christina Sulebakk, directora general de HBO Max en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), ha prometido que estará próximamente a preguntas de BLUPER.



Como una de las principales novedades, al igual que ya ocurre en Netflix, Disney, Movistar + o Amazon Prime Video, HBO Max tendrá la posibilidad de crear perfiles de usuarios customizables para que cada miembro de la familia pueda tener su propio.

Novedades en el catálogo

Como ya avanzaron nuestros compañeros de Series&más, al catálogo actual, que incluye todos los títulos originales de HBO y algunos licenciados, como El cuento de la criada, se suman estrenos como el reboot de Gossip Girl o Strastruck, y todos los futuros estrenos originales de HBO Max como Peacemaker, And Just Like That, y por supuesto el spin-off de Juego de tronos, House of Dragon.

Será también la casa de las series y películas de DC, como Joker, Teen Titans o Doom Patrol; títulos de animación clásica de Warner Brothers como Tom y Jerry o los Looney Tunes; y series de catálogo de WarnerMedia, como Friends, The Big Bang Theory, El ala oeste de la casa blanca, The OC, y series de culto como Urgencias, que podrá verse por primera vez en streaming en España. Y programas de no ficción como Expecting Amy, con Amy Schummer, o Selena + Chef, un programa en el que diferentes cocineros profesionales le enseñan a cocinar a Selena Gomes.

