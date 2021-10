El reto de Antena 3 con 'Tu cara me suena': ¿Qué día es el más adecuado para emitir su nueva temporada?

Tu cara me suena está a punto de arrancar su novena edición. El formato ha renovado su imagen y su plató para estrenar una temporada en la que pretende recuperar la espectacularidad y la emoción que el coronavirus arrebató a la anterior entrega, que tuvo que parar su emisión durante ocho meses debido a la pandemia.

Pese a que todavía no se ha anunciado la fecha de estreno de "la edición más grande" del formato, Antena 3 ya ha anunciado su regreso y ha adelantado pequeños fragmentos en los que se puede ver al casting de la temporada y al jurado en el nuevo plató.

La vuelta de Tu cara me suena, por tanto, es inminente, por lo que cabe preguntarse qué hueco de la parrilla dará la cadena al concurso. El prime time del viernes ha sido el talismán del concurso en los últimos tiempos, pero esta temporada es probable que la emisión de La Voz no permita al formato presentado por Manel Fuentes ocupar su día habitual.

En las tres semanas que lleva en emisión, el talent musical ha sido líder indiscutible con una media de 2.003.000 espectadores y un 18,3% de cuota, cifras que hacen poco probable que Atresmedia opte por la opción de cambiar el día de emisión de La Voz para que Tu cara me suena tenga su hueco el viernes.

Teniendo en cuenta la actual programación de Antena 3, la opción más factible parece ser situar Tu cara me suena en la noche del miércoles. Y es que el próximo 13 de octubre se emitirá la última entrega de Veo cómo cantas, por lo que la cadena podría optar por sustituir un formato por otro.

De optar por esa estrategia, cabe tener en cuenta que el concurso de Manel Fuentes contará con un importante hándicap: el horario. Mientras los viernes su emisión podía empezar en torno a las diez de la noche, el miércoles tendría que comenzar tras el final de El Hormiguero, hacia las once. Esta hora de 'retraso' afecta negativamente a un formato de entretenimiento que pretende dirigirse a un público heterogéneo y familiar.

Tampoco son muy halagüeños los datos del formato musical que ha ocupado el prime time del miércoles en el último mes. La primera edición de Veo cómo cantas no ha terminado de despegar en la cadena y, pese a que comenzó liderando, su audiencia ha caído hasta el undígito en la quinta gala, que cosechó un 9,8% y 1.047.000 espectadores. Evidentemente, Tu cara me suena llega a su novena edición avalado por su arrollador éxito en anteriores temporadas, pero el cambio del viernes al miércoles podría, sin duda, causar mella en sus resultados.

'Tu cara me suena' estrenará plató en su novena temporada. Atresmedia

Otra de las opciones para Atresmedia sería la de apostar por el domingo para el concurso, algo que ya hizo el pasado año con el regreso de la octava temporada tras ocho meses de parón. Sin embargo, este movimiento obligaría a la cadena a modificar la programación de Infiel, la exitosa serie turca y digna heredera de Mi hija en el prime time dominical. ¿Merecería la pena este cambio?

De las 17 galas que tuvo la octava edición de Tu cara me suena en Antena 3 el pasado año, las tres menos vistas corresponden a las tres semanas en que la cadena optó por emitir el formato el domingo, enfrentándose a La casa fuerte en Telecinco y al cine de La 1. Además, sólo una de esas tres entregas -la del 6 de diciembre- consiguió liderar frente a sus competidores, mientras que las 14 galas que se emitieron en viernes vencieron con rotundidad.

Sin duda, Antena 3 se enfrenta a un importante reto con la nueva edición de Tu cara me suena. La comodidad de emitirse los viernes no parece ser una opción para esta temporada que promete ser "la más grande" del formato hasta la fecha y que, como tal, probará suerte en un nuevo día para demostrar que su éxito no depende -al menos no todo- de las decisiones de programación.

Para lograr su objetivo, el programa estrenará un espectacular plató y un nuevo elenco de famosos que competirán imitando a los cantantes y grupos más famosos del panorama nacional e internacional. Agoney, David Fernández, Eva Soriano, Loles León, Lydia Bosch, María Peláe, César Cadaval, Jorge Cadaval, Nia Correia y Rasel serán los diez participantes que, junto a los invitados sorpresa, formarán parte de esta esperada novena edición.

