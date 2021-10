Polémica en TV3 por un chiste pedófilo sobre la princesa Leonor: "Quiero que me la chupe"

En TV3 se han saltado todos los límites del humor. Después de que el pasado julio el programa Bricoheroes bromeara con la posibilidad de tirar piedras a un guardia civil, ahora han llevado a cabo un gag que ha sido tachado de pedófilo, machista y misógino por el propio director de la cadena, Vicent Sanchís.

Tanto es así que la cadena decidió no emitir este gag, lo que ha llevado a los responsables del programa Peyu y Jair Domínguez a denunciar una censura por parte de la dirección.

"No es fácil hacer este tuit porque probablemente nos jugamos trabajo y futuros proyectos, pero como creador del formato y del guion de este momento concreto, quiero compartirlo para evidenciar que tenemos un problema de libertad de expresión", ha escrito Peyu.

La escena en cuestión está protagonizada por el citado Peyu y Jair Domínguez, quiénes se preguntan qué harían si fuesen millonarios. "Que me la chupase Letizia Ortiz", decía Peyu entre risas, a lo que su compañero respondía: "Si me hubieses dicho la hija".

En declaraciones a Catalunya Radio, el director de TV3 ha defendido censurar esta parte del gag ya que "una televisión pública debe elegir qué contenidos emite". "En la escena no se habla de monarquía, se habla de una mujer y de su hija menor edad. Una televisión pública no puede cruzar esta línea", ha añadido.

"Peyu dice 'quiero que me la chupe Letizia Ortiz' y Jair le contesta 'si me hubieses dicho la hija…'. Eso es machista, misógino e incluso pedófilo. Algo que en la televisión pública no se puede concebir", ha sentenciado.

Ya este lunes, Sanchís y Peyu se han enfrentado en directo en el programa Planta Baja. "Estábamos de acuerdo en no emitir la parte de Leonor, pero no estábamos de acuerdo en eliminar la parte sobre la reina Letizia", ha defendido el humorista.

"Era un pack. Ni la mujer ni la hija. Da igual si es la reina de España o una persona cualquiera. Es una parodia que se puede entender como indigna y que hace daño", ha argumentado Sanchís.

