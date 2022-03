MJ abandona voluntariamente ‘Maestros de la costura’: “No puedo continuar, va antes mi salud”

La pasada semana Maestros de la costura vivió su prueba de eliminación más delicada. Los aprendices tenían que confeccionar trajes en papel burbuja, algo que bloqueó a MJ por completo. La participante llegó a sufrir un ataque de ansiedad, que hizo que abandonase el taller. Continuó en el concurso, sin embargo, gracias a su compañero Anthony, quien salió a coser con ella durante un buen rato gracias al comodín del imperdible.

En el avance de lo que veríamos esta semana muchos espectadores ya notaron que no había ni rastro de MJ, y no sabían si era una estrategia del programa para generar expectación, o si la albaceteña había abandonado la competición de forma voluntaria, tal como ya estaba pensando. En la entrega de este 8 de marzo se confirmó esto último: MJ ha sido la primera aprendiz que decide abandonar voluntariamente, tras dos semanas concursando.

Al inicio de la gala, MJ se despidió de todos. “Me siento muy afortunada por haber entrado aquí, pero vengo a despedirme y, aunque me da mucha pena, creo que es lo mejor que puedo hacer. Espero que lo entendáis”, dijo a sus compañeros y a los jueces. Raquel Sánchez Silva, quien fue su principal apoyo en la crisis de la semana anterior, le intentó hacer cambiar de opinión. Pero su decisión ya estaba tomada.

“Nunca había tenido un ataque así, me ha costado tomar esta decisión, pero ahora no puedo continuar. Creo que antes va mi salud. Soy una persona altamente sensible, me hubiera gustado no contarlo, porque no es algo que me defina al 100%, pero tiene mucho significado en mi vida, me cuesta gestionar mis emociones. Para mí esto está siendo muy difícil, pero no veo otro camino para mí”, avanzó. Un tema, el de su sensibilidad, que ya mencionó en la gala anterior.

Lorenzo Caprile, quien también reconoció haber sufrido ataques de ansiedad en su amplia carrera como diseñador, le dijo que no merecía la pena su sufrimiento. “Aquí venimos a divertirnos y aprender”, le dijo a la aprendiz. “Lo importante sois vosotros, vuestra salud y bienestar”, añadía.

Para mantener el desarrollo del programa según lo previsto, Maestros de la costura recibió una nueva participante, Judith, una amante de la moda vintage que trabaja en una fábrica cosiendo almohadas.

Tras la prueba por equipos llegó una vez más la de eliminación, y en sus habituales giros, el programa obligó a los aprendices a cambiar sus materiales con los de sus compañeros. Ahí el más débil, en esta ocasión, fue el francés afincado en Sevilla, Anthony, que se convierte en el tercer expulsado.

[Más información: ‘Maestros de la costura’ arranca con un accidente: “¡ATS! ¡Se ha clavado una aguja”]

Sigue los temas que te interesan