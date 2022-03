Joaquín Prat explota ante la actitud de Rocío Flores: “Se sentó aquí, le pregunté y no contestó a nada”

El silencio de Rocío Flores ha vuelto a levantar ampollas entre sus compañeros de El programa de Ana Rosa. Sus apariciones continuas en televisión hablando sobre su madre contrastan con las escuetas palabras que la hija de Rocío Carrasco ha brindado a su relación con Manuel Bedmar.

Los numerosos esquivos de Rocío Flores a las preguntas de Joaquín Prat sobre su vida personal finalmente le han pasado factura. Sobre todo tras el visionado de las recientes imágenes de la joven en compañía del influencer Javier Terrón. Prat no ha tardado en afear la actitud de Rocío: “Se sentó aquí yo le pregunté, no contestó a nada de ese tema, cero patatero y ahora hay imágenes”.

Pepe del Real, también colaborador del programa, ha querido arrojar una posible explicación a esta actitud, afirmando que “a lo mejor no contesta porque no lo sabe ni ella”. Ante esto, Joaquín Prat continuaba: “Pero puedes contestar eso, 'pues mira estamos reflexionando, llevamos seis años juntos, estamos reflexionando si vamos a seguir o no'…”.

“Espero que vengas más habladora”, esta era la advertencia que el presentador hacía el pasado lunes en directo y que, finalmente, no se ha cumplido. Algo que, visiblemente ha provocado su decepción.

Son varios los rumores que sobrevuelan la ruptura tras seis años de relación junto a Manuel Bedmar. Y fue el pasado viernes cuando, en directo, Rocío Flores no quiso hablar sobre su situación personal. “Yo soy un personaje público pero jamás he cruzado el límite de comercializar con mi relación ni hablar de mi vida privada. No voy a cruzarlo ahora ni dar explicaciones sobre mi vida”, sentenciaba Flores.

Según Ana Rosa se contrató a Rocío Flores para comentar los realities. Ahora como el reality es un fracaso y no tenéis contenido ni #Audiencias interesa más que RF os hablé de su vida privada. Chaqueteros !! #YoMeRebelo8M pic.twitter.com/CVqKZij7HO — Doña Tila (@Telma_22) March 8, 2022

