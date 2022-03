Rocío Flores lanza un nuevo dardo a su madre: "Me ha puesto en la palestra para que me fusilaran"

Rocío Flores ha reaparecido este viernes en El Programa de Ana Rosa en medio de la polémica por los rumores de su ruptura con Manuel Bedmar y de un posible distanciamiento con su tía, Gloria Camila Ortega. Pese a que Rocío Carrasco decidió zanjar el tema de su hija hace unas semanas porque "solo genera sufrimiento", la colaboradora ha vuelto a asestar un golpe a su madre frente a las cámaras.

Pese a que desde su primera aparición televisiva no ha dudado en mandar mensajes a su madre y pronunciarse constantemente sobre el conflicto con ella, ahora Rocío Flores asegura que no va a hablar de los años en que su padre recorría los platós enfrentándose a los Mohedano-Jurado y a Ortega Cano.

"Si lo que se pretende es que opine de cosas de hace 20 años, no lo voy a hacer. No lo he hecho con mi madre, que me ha puesto en la palestra para que todo el mundo me fusilara, tampoco lo voy a hacer ahora", ha espetado sobre este asunto, victimizándose por el crudo relato que su madre ofreció en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Rocío Flores asegura que su madre “la ha puesto en la palestra para que todo el mundo la fusilara” y encima dice que no va a comentar nada de su familia para no entrar en conflicto con ellos.



Madre mía… no sé por dónde empezar a comentar esto🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😳😳 pic.twitter.com/NJY9bPrgve — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 4, 2022

La joven ha respondido a las preguntas de Joaquín Prat y de los colaboradores sobre varios asuntos de los que ha sido protagonista estos días, aunque en esta ocasión ha sorprendido al negarse a hablar de su pareja, Manuel Bedmar, evitando confirmar o desmentir su separación.

"Manuel es una persona anónima, no forma parte del medio. Yo soy un personaje público, pero jamás he cruzado el límite de comercializar con mi relación ni hablar de mi vida privada. No voy a cruzarlo ahora ni a dar explicaciones sobre mi vida", ha aseverado la hija de Rocío Carrasco.

Pese a que lleva casi un año dando detalles sobre su vida privada cada vez que se sienta en el programa, la colaboradora ha reiterado que tiene derecho a guardar silencio sobre su relación. "Los límites de mi privacidad los marco yo", defiende.

Rocío Flores tampoco quiere hablar de su vida personal en el programa de las mañanas. Esa, por supuesto, es su decisión, pero entonces ¿qué aporta al programa? No entiendo para qué está ahí



Dice que Manuel es una persona anónima, ¿eso quiere decir que no irá a Supervivientes? pic.twitter.com/F9bLiuZhQN — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 4, 2022

"¿Estáis juntos?", ha insistido el presentador, invitándola a zanjar los rumores. "No voy a entrar ni a confirmar ni a desmentir", ha repetido ella. Y añade: "No tengo problema en decir o no decir, no lo hago porque si cruzo ese límite ya tengo la obligación a entrar en cada cosa que se diga".

Lo que sí ha desmentido Rocío Flores es que su novio vaya a participar en Supervivientes 2022: "Él siempre se ha mantenido al margen y quiere seguir en esa línea".

La hija de Antonio David sí ha considerado oportuno, no obstante, hablar de todos los demás temas que afectan a su familia. Sobre la relación de su padre con Marta Riesco y su convivencia, ha dicho lo siguiente: "Cada uno tenemos derecho a seguir con nuestra vida, si Marta es su pareja y se aloja en casa de su pareja, pues ya está".

"Mi padre es mi padre y la relación con él no se va a romper", ha expresado la joven, pero afirma que está "cerrada en banda a cualquier cosa que tenga que ver con su vida sentimental".

En cuanto a su comentada ausencia en el cumpleaños de Gloria Camila, Rocío ha revelado que estaba de viaje en Marruecos con Olga Moreno. "Yo tenía este viaje programado desde hace tiempo y Gloria lo sabía".

[Más información: El 'reestreno' de Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa': por primera vez no hace mención a su familia]

Sigue los temas que te interesan