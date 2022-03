Pedro Ruiz recula y carga de nuevo contra Mediaset en defensa de Rocío Carrasco

Pedro Ruiz sigue en su línea. El presentador y escritor parece tener entre 'ceja y ceja' a Mediaset. El conflicto comenzaba cuando el pasado 10 de marzo Ruiz publicaba un tuit criticando la programación que había hecho la cadena tras estallar el conflicto en Ucrania: "Grandes cambios morales en alguna tele. Ya no interesa Rociíto. Ahora, todas las noches Ucrania".

Una clara indirecta a los nuevos programas que lanzaba la cadena como Ucrania: esto no se podrá olvidar o el impulso informativo de formatos como En el punto de mira. Además, en este primer tuit, apostillaba el nombre de Rocío Carrasco. Dejando entrever la fuerte presencia mediática que ha tenido durante los últimos meses la hija de Rocío Jurado. Sobre todo tras el estreno de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Y ha sido esta referencia a Rocío Carrasco la que ha provocado que Pedro Ruiz vuelva a opinar sobre la cadena. "Algún titular, me cuentan, dice que dediqué un 'zasca' a Mediaset y Rocío Carrasco. Incorrecto. En todo caso era a la cadena y al uso que ha hecho de Rocío. Sea ella muy consciente o no. Mi cariño por su madre y por ella misma me impediría un mal comentario", publicaba el escritor.

Algún titular, me cuentan, dice que dediqué un 'zasca' a Mediaset y a Rocío Carrasco. Incorrecto. En todo caso era a la cadena y al uso que ha hecho de Rocío. Sea ella muy consciente o no. Mi cariño por su madre y por ella misma me impediría un mal comentario. — Pedro Ruíz (@ElPedroRuiz) March 15, 2022

Una fuerte defensa a la hija de Rocío Jurado que, bajo los ojos de Pedro Ruiz, ha sido utilizada por Mediaset. De esta forma, se desmarca de cualquier tipo de crítica que pudiera tener hacia ella en su primera publicación. Dejando ver también el cariño que tiene a la hija de la cantante.

Tampoco es la primera vez que Pedro Ruiz critica a los programas de corazón. Ya lo hizo en el programa Las tres puertas de María Casado, en el que afirmó que "los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es imposible de tragar. Te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué tipo de cosas o promoción por hacer cosas... Y no, es mucho más difícil limpiar, que ensuciar".

[Más información: María Casado rompe a llorar en 'Las tres puertas' por las bajas audiencias del programa]

Sigue los temas que te interesan